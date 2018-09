Die Nullen sollen fallen

Der SV Rosche ist dem Spitzenreiter VfL Lüneburg zumindest in einer Kategorie voraus: Joel Grefe (rechts, mit Barums Christian Bahr) hat bereits vier Saisontore auf dem Konto; Lüneburgs erfolgreichster Schütze, Patrick Gierke, erst deren vier. Foto: B. Klingebiel

Rosche. Fünf Spiele, null Minuspunkte, null Gegentreffer (18:0). Die Fußball-Bezirksliga huldigte dem VfL Lüneburg bereits nach dem ersten Sechstel der Saison zur bevorstehenden Meisterschaft.

Doch kampflos geschlagen geben will sich die Konkurrenz nicht. Allen voran der SV Rosche, der den Ligakrösus als erstes Team schröpfen möchte: „Lass uns doch erstmal ein Tor schießen. Dann ist bei denen die erste Null schon mal weg!“ geht Trainer Pascal Kläden die Heimpartie am Sonntag (15 Uhr) mit einem Schuss Optimismus an. „Lüneburg hat eine Ausnahmemannschaft mit vielen tollen Spielern, die auch mindestens im Mittelfeld der Landesliga stehen würde. Wir freuen uns auf das Bonusspiel und wollen es genießen.“

Immerhin kann der Tabellensechste ebenfalls auf einen gelungenen Saisonstart blicken. Allerdings gab es zuletzt beim durchaus vermeidbaren 1:5 in Melbeck gegen den SV Ilmenau den ersten Dämpfer. Das wurmt Kläden: „Hätten wir gewonnen, dann wäre es gegen Lüneburg ein wirklich richtiges Topspiel gewesen.“

Doch der SV Rosche will auch so alles dafür tun, dass die Partie zu einem Saisonhöhepunkt reift. Kläden: „Wir werden uns nicht einigeln, sondern wollen mitspielen.“ Dass zwangsläufig die Defensivarbeit in den Brennpunkt rücken wird, ist klar. Rosches Trainer: „Die Zweikämpfe werden entscheidend sein. Und wir dürfen den Lüneburgern keinen Raum lassen.“

Ole Hilmer ist wegen einer Gelb-roten Karte gesperrt. André Schwieder leidet an einem Fersensporn, kann unter Umständen nicht auflaufen. Kläden: „Er kommt momentan nur schwer in Schuhe rein.“

Von Bernd Klingebiel