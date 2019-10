„Noch gar keine Rede vom Wendepunkt“

Uelzen – Erster Auftritt des neuen Trainers, Nachspielzeit: Malte Bertram zielt und trifft zum 2:1-Erfolg in Westercelle nach elf sieglosen Punktspielen.

Schöner und klischeehafter hätte der Einstand für Frank Heine-Nachfolger Benjamin Zasendorf als Chefcoach beim Fußball-Landesligisten Teutonia Uelzen nicht laufen können. Mit den Duellen am Sonntag (15 Uhr, Sportpark) gegen Spitzenreiter Rotenburger SV und dann gegen die Titelkandidaten Ahlerstedt und MTV Lüneburg geht es für Zasendorf höchst anspruchsvoll weiter. Die AZ sprach vor dieser Gipfeltour mit dem 42-jährigen Trainer.

Herr Zasendorf, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem tollen Einstand! Wie glücklich sind Sie, bereits im ersten Spiel den Wendepunkt gesetzt zu haben?

Benjamin Zasendorf: Von einem Wendepunkt kann noch gar keine Rede sein. Wir haben immer noch sehr wenig Punkte und wollen in den nächsten Spielen möglichst weitere sammeln. Gefreut haben wir uns aber natürlich alle über den Sieg. Die Mannschaft hatte sich das schon lange verdient.

Was haben Sie Ihren Spielern in der Kabine direkt vor dem Anpfiff gesagt?

Ich habe an unser enormes Offensiv-Potenzial erinnert, aber auch eine dringend notwendige Kompaktheit und Ordnung angemahnt. Zudem gehe ich in der Regel immer noch auf Einzelheiten des Spielaufbaus und der Arbeit gegen den Ball ein. Zusätzlich wurde von mir immer wieder an die feste Überzeugung appelliert, dass wir das Spiel gewinnen werden!

Sie kehrten ins 4-2-3-1 zurück. Warum passt dieses System offensichtlich besser zu Teutonia?

Ich mag überhaupt nicht beurteilen, ob dieses System besser zu uns passt, schließlich hat die Mannschaft auch im 4-1-4-1-System unter Frank fantastische Spiele abgeliefert. Es war letztlich auch personell bedingt. Wir hatten mit Onur Tunc einen gesperrten, mit Philipp Klötzing einen erkrankten Spieler und viele weitere, die angeschlagen waren. Aufgrund dieser Personalsituation haben wir uns auch in Absprache mit der Mannschaft für zwei Sechser entschieden.

Malte Matte zurück in der Startelf, Tom Wilhelms spielte eine Position weiter rechts auf der Außenbahn. Beide waren spielentscheidend. Wann kam Ihnen diese Eingebung?

Wie gerade beschrieben, hat sich dies durch die Personalsituation ergeben. Es war also wahrlich keine spontane Eingebung, sondern vielmehr die Idee und das Wissen, dass beide Spieler auf diesen Positionen spielen können, dies bereits mehrfach bewiesen haben und sich dort wohlfühlen. Die Tatsache, dass nicht nur diese beiden Spieler, sondern auch die anderen eine ordentliche Leistung gebracht haben, freut mich natürlich umso mehr.

Rotenburg, Ahlerstedt, MTV Lüneburg. Nun geht es gegen die drei größten Titelkandidaten. Wie wichtig war vor diesem Hintergrund der Sieg in Westercelle?

Die Mannschaft hatte sich diesen Sieg bereits seit langer Zeit verdient, weil ja auch unter Frank teils richtig gute Leistungen gebracht wurden. Dennoch war es dann eine gewisse Erleichterung, den ersten Sieg eingefahren zu haben. Die Mannschaft hat dadurch bemerkt, dass es geht und hat somit ihr Potenzial endlich bestätigt und in Punkte umgemünzt. Mit diesem Wissen und diesem Selbstvertrauen lässt es sich gegen die kommenden Gegner hoffentlich ein wenig leichter spielen.

Haben Sie ein Punkteziel für die neun Partien bis zur Winterpause?

Das Ziel ist ganz klar, so viele Punkte wie möglich zu holen. Als Fußballer bzw. als Sportler möchte man ja immer jedes Spiel gewinnen. Und natürlich wollen auch wir versuchen, in den verbleibenden Spielen weiterhin zu punkten! Egal wann und egal gegen wen.

Als neuer Ankermann und weithin geschätzter Sympathieträger wird Ihnen zugetraut, auch kurzfristig interessante Spieler anlocken zu können. Wie steht es denn mit einer alsbaldigen Rückkehr der pausierenden Stephan Blödorn und Daniel Maaß?

Momentan konzentrieren wir uns nur auf die aktuelle sportliche Situation und haben damit tatsächlich genug zu tun. Kontakte zu anderen Spielern bestehen derzeit überhaupt nicht, höchstens zu unseren U18-Spielern. Zu Schranke (Blödorn) und Dan (Maaß) hatte und habe ich von Zeit zu Zeit immer mal wieder Kontakt, aber eine mögliche Rückkehr war nie Thema dabei, zumal beide ihre Auszeit genießen. Aber danke für den Tipp...

Wo liegt gegen Rotenburg der Schlüssel zum Erfolg?

Mit Rotenburg kommt jetzt mit Sicherheit eines der besten Teams der Liga auf uns zu und wir freuen uns bereits auf dieses Spiel. Es könnte ein tolles Spiel für die Zuschauer werden, und es wird für uns auch hier vor allem auf eine gute Grundordnung und ein konzentriertes Spiel nach vorne und gegen den Ball ankommen. Wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, können wir sie sicherlich ein wenig ärgern. Auch in diesem Spiel treten wir an, um Punkte zu sammeln.

. Spieltagsinfo: Onur Tunc ist am Sonntag letztmals gesperrt, Innenverteidiger Marvin Drewes fraglich (Wadenprobleme) und Linksverteidiger Jonas Kramer nach wochenlanger Verletzungspause wieder im Training.

VON BERND KLINGEBIEL