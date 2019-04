„Noch große Ziele“

Teutonias Phillip Klötzing (links) ist der mittlerweile einzige Spieler im aktuellen Kader des Uelzener Landesligisten, der mit den Blau-Gelben ein Punktspiel in Bornreihe verlor – das 1:3 ist mehr als siebeneinhalb Jahre her.

Uelzen – Bornreihe ist ein häufig bespielter Gegner für Teutonia Uelzen (7. /35 Punkte) in der Fußball-Landesliga. Am heutigen Ostersonnabend, 16 Uhr, geht es zu einem Nachholspiel mal wieder in den Landkreis Osterholz.

Dennoch kennt nur einer aus dem aktuellen Kader der Blau-Gelben das Gefühl, im Teufelsmoor zu verlieren: Phillip Klötzing. Teutonias Rechts-Allrounder wurde beim Gastspiel am 14. August 2011 kurz vor Schluss für den jetzigen Emmendorfer Francesco Sabatino eingewechselt und erlebte die 1:3-Niederlage auf dem Rasen. Dennis Flügge, heute wie damals ebenfalls im Kader, fehlte. Nach dieser Pleite gab es für Teutonia in den nächsten Begegnungen in Bornreihe ein Remis und zuletzt drei Siege am Stück.

Trainer Frank Heine sieht sich dennoch gewarnt vor dem Tabellenzwölften (30 Punkte) , der weit hinter den Erwartungen aller liegt und sein Potenzial bisher noch nicht abrief. Ganz anders Teutonia! Sechs Siege in sieben Rückrundenspielen haben das Selbstvertrauen geweckt. So eine Serie „macht was mit einem“, sagt Heine, der von „noch großen Zielen“ seiner Mannschaft spricht, die sie intern gesteckt habe. Einen ersten Meilenstein für dieses Projekt dürfte das Team am letzten Sonntag gelegt haben, als es dem SV Emmendorf erstmals seit dem 16. September 2018 den Status der Nummer eins im Uelzener Fußball wieder abnahm. „Ich kann nicht bestreiten, dass uns das gefreut hat. Mehr ist da aber nicht“, sagt Heine und verweist auf die freundschaftliche Rivalität zwischen beiden Vereinen, die sich am nächsten Sonnabend zum Kreisderby treffen werden.

Ohnehin gelte das gesamte Interesse zunächst der Aufgabe in Bornreihe, die Teutonia im ausgebuchten Fanbus ansteuern wird. Bis auf den verletzten und noch bis zu vier Wochen ausfallenden Felix Mühlenhaupt steht Heine der komplette Kader zur Verfügung, aus dem Verstärkungen für die gleichzeitig spielende Reserve abgezogen werden könnten.

VON BERND KLINGEBIEL