Ninja Warrior zum Mitmachen

Wer hat nicht schon einmal Ninja Warrior im Fernsehen gesehen und sich dabei gedacht: „Das schaffe ich auch!“ Wirklich ausprobiert haben es aber die wenigsten. Dafür gibt es jetzt die Gelegenheit! Die Parcours-Tour durch Niedersachsen macht Station in Uelzen.

Uelzen – Der Kreissportbund (KSB) startet zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen (LSB) das Projekt „Spoju-Champions“, das ganz an die bekannte TV-Show angelehnt ist. 17 FSJ‘ler aus den verschiedenen Sportbünden in ganz Niedersachsen veranstalten eine Parcours-Tour, die an elf verschiedenen Standorten zu finden sein wird. Eine Station der Tour wird Uelzen sein.

Am Sonntag, 26. Mai, wird in der Sporthalle des Herzog-Ernst-Gymnasiums für einen Tag ein Parcours aufgebaut, in dem Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren ihr Können in Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Geschicklichkeit beweisen können. Angetreten wird in Teams von drei bis fünf Jugendlichen. Wer sich alleine anmelden möchte, wird einem Team zugeordnet. Die Teilnahme ist kostenlos. Für ein Rahmenprogramm und weitere Mitmachaktionen in der HEG-Halle ist gesorgt.

Die Gewinner-Teams sowie die schnellsten Läufer qualifizieren sich für das Landesfinale am 16. Juni in Wilhelmshaven am Tag der Niedersachsen. Dort wird es für die besten Läufer aus allen Standorten einen noch anspruchsvolleren Parcours geben.

Anmeldungen sind möglich im Internet unter www.ksb-uelzen.de. Weitere Infos gibt es per E-Mail (l.feuerherdt@ksb-uelzen.de) oder telefonisch unter der Nummer (05 81) 53 11.