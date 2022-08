Trainerfrage gelöst: Jannis Kellmer und Stefan Giere coachen SG Niendorf/Emmendorf II

Von: Arek Marud

Jannis Kellmer (links) und Stefan Giere leiten ab sofort das Training bei der neuen Spielgemeinschaft. © Privat

Die Trainersuche bei der Spielgemeinschaft Niendorf/Emmendorf II ist beendet. Ein Gespann übernimmt.

Niendorf - Der Emmendorfer Jannis Kellmer fungiert ab sofort als Spielertrainer. Unterstützt wird er vom bisherigen Niendorfer Betreuer und Neu-Trainer Stefan Giere, der „das Ganze ein bisschen managt und zusammenhält“, erklärt Steffen Richter. „Die Spielgemeinschaft war ewig auf Trainersuche“, ist der Schriftführer beim TSV Niendorf/Halligdorf und Coach der 1. TSV-Herren erleichtert.

Seit zwei Wochen trainiert das Team ein bis zweimal wöchentlich. Die neu gegründete Spielgemeinschaft tritt in der 4. Kreisklasse an. Die Emmendorfer mussten personalbedingt ihr Team nach dem Abstieg in die 2. Kreisklasse personalbedingt abmelden. Niendorf/H. hatte nach dem früheren Komplett-Rückzug nun sogar einen Spielüberschuss, sodass beide Vereine in der Sommerpause eine Kooperation eingingen (die AZ berichtete).