„Nie gedacht, dass wir mal so in Bedrängnis kommen“

kl Emmendorf.

Der SV Emmendorf spielt den Winterblues: Nach enttäuschenden Ergebnissen in den letzten Heimspielen gegen SV Drochtersen/Assel II (3:3) und TSV Winsen/Luhe (2:2) haben es die Grün-Schwarzen versäumt, einen beruhigenden Abstand auf die Abstiegszone der Fußball-Landesliga aufzubauen. Davor gab es daheim ein 0:1 gegen Meckelfeld, das Emmendorf in Ahlerstedt (2:0) aber ausmerzte. Dennoch: „Es ist der Wurm drin“, sagt Trainer Danny Torben Kühn.

Zum Jahresausklang droht ein weiteres Negativerlebnis. Der SVE muss am Sonntag (14 Uhr, MTV-Sportpark) stark ersatzgeschwächt beim einstigen Meisterschaftskandidaten MTV Treubund Lüneburg antreten. Kühn: „Nicht der angenehmste Gegner in unserer Situation.“ Die Salzstädter mit dem Ex-Emmendorfer Daniel Maaß im Angriff haben nach dem Aus im Titelrennen allerdings eigene Sorgen.

Den Emmendorfern mangelte es in den letzten Partien hinten heraus häufig an Kraft und Kondition. Am Dienstag musste die Übungseinheit wegen nur fünf Zusagen sogar abgeblasen werden. Kühn („Ich habe lange Leine gelassen“) kündigt Konsequenzen an, will das Vorbereitungstraining nach der Winterpause eine Woche eher beginnen als ursprünglich geplant. „Wir werden nach dem Spiel in Lüneburg gemeinsam besprechen, was sich im nächsten Jahr ändern muss“, erklärt er.

Mit Luca Schenk (fünfte Gelbe Karte), Niclas Idler (Gelb-Rot), Francesco Sabatino (Dienst) und sehr wahrscheinlich Manuel Klasen (Fieber) fehlen am Sonntag vier Stammkräfte. Auch Ergänzungsspieler Daniel Meyer ist nicht dabei (privat).

Kühn: „Ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt mal so in Bedrängnis kommen.“ Marlon Rötschke, der zum Saisonanfang aus Studiengründen als Torwarttrainer in Emmendorf aufhörte, soll am Sonntag als dritter Einwechsel-Feldspieler auf der Bank Platz nehmen, vermutlich neben Mica und Jos Oldag.

Erstmals dürften damit alle drei Neuzugänge aus Rosche – Marcus Frommhagen, Hannes Helmke, Immanuel Wielandt – gemeinsam in der Startelf stehen, dazu gesellt sich Alexander Gertig. Kühn hofft auf positive Effekte: „Sie können sich jetzt beweisen!“ Mannschaftskapitän Benjamin Silbermann verspricht den Fans im AZ-Interview denn auch: „Sie können erstmal beruhigt Weihnachten feiern!“

Herr Silbermann, nur zwei statt der erhofften sechs Punkte aus den letzten beiden Heimspielen – wie tief ist die Enttäuschung?

Benjamin Silbermann: „Das ist schon sehr ärgerlich, zumindest vier Punkte hatten wir uns definitiv erhofft, beziehungsweise als Ziel gesetzt.

Fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone sind geblieben - müssen die Fans sich sorgen?

Diese Saison wird es wohl mehr denn je darum gehen, die ,magische 40-Punkte-Marke’ zu knacken. Ein Auge geht daher auch immer Richtung Oberliga. Wenn dort Hagen, Heeslingen und Uphusen die Klasse halten, müssen nur drei Teams aus der Landesliga absteigen. Zur Winterpause sind wir aber unabhängig vom Ausgang des Spiels in Lüneburg im Soll. Unsere Zuschauer können erstmal beruhigt Weihnachten feiern.

Woran liegt es, dass es zuletzt nicht so ganz rund lief im Emmendorfer Spiel?

Ich denke, dass die Hinserie sehr kräftezehrend war. Im vergangenen Jahr haben wir viele Spiele mit der Euphorie und Lockerheit eines Aufsteigers gewonnen. In dieser Spielzeit war eigentlich jeder einzelne der bisher sieben Siege ein echter Kraftakt. Insbesondere in Rotenburg und Ahlerstedt sind wir weit über unsere Grenzen hinaus gegangen. Vielleicht fehlten gegen Drochtersen und Winsen nun schon die entscheidenden ein bis zwei Prozent, um die Führungen ins Ziel zu retten.

Der 12. AZ-Presse-Cup steht vor der Tür. Bereitet sich das Team gezielt darauf vor, und mit welcher Zielsetzung wird es antreten?

Erstmal sehnt jetzt wahrscheinlich jeder die Winterpause herbei. Als Vorbereitung wird dann der Budenzauber in Ebstorf dienen, und möglicherweise können wir vorab auch noch mal in der Halle trainieren. Genie und Wahnsinn lagen bei unseren Auftritten ja oft nah beieinander, von daher gilt es, die Zwischenrunde zu erreichen und dann möglichst den Sprung ins Halbfinale zu realisieren.

Nach der Saison sind sie 36 Jahre alt. Gibt’s schon Pläne für die die nächste Spielzeit?

Jetzt gerade mit 19 Pflichtspielen in den Knochen und den ungemütlichen Wetterverhältnissen geht die Tendenz logischerweise klar in Richtung Kürzertreten. Im Frühjahr mit aufgeladenem Akku ist die Gemütslage vielleicht schon wieder etwas anders.