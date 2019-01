„Das war nicht schön – aber selten“

Uelzen/Landkreis – Verkorkster Start: Trotz einer ansprechenden Leistung kassierten die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Uelzen die sechste Saisonniederlage in Hollenstedt. Auch Ebstorfs Frauen und Bienenbüttels Männer gingen (unerwartet) leer aus.

Dafür gewann der TV Uelzen III nach einem durchaus kuriosen Spielverlauf.

Regionsoberliga Frauen TuS Jahn Hollenstedt II - TV Uelzen 27:20 (14:11)

Der TVU startete gut und führte mit 5:2 (7.). Doch Hollenstedt II, mit einigen Spielerinnen aus der 1. Mannschaft ergänzt, kam besser ins Spiel und glich wenig später aus. In einem dynamischen, körperlich betonten, aber nie unfairen Spiel waren die Gastgeber jetzt im Vorteil. Uelzen musste allein in der ersten Halbzeit sieben Tempogegenstoß-Tore hinnehmen, die richtig wehtaten.

Ab Mitte der zweiten Halbzeit machte sich die fehlende Kondition bemerkbar. Die Anzahl an technischen Fehlern nahm zu. „Es hätte schon alles passen müssen, wenn wir hier die Punkte hätten mitnehmen wollen. Ich bin auch nicht unzufrieden, denn der Kampfgeist war in Ordnung. Nur stellt man sich natürlich einen Jahresstart positiver vor“, erklärte der TVU-Trainer Roger Richter.

• TV Uelzen: Sagemann (5), Pein (4), Tippe (3), Uhlenbrock und Ritz (je 2), Fredrich, Dauven, Meyer und Wulschläger (je 1), Bohn, Renner, Hennings.

Regionsliga Frauen Nord TuS Ebstorf – MTV Dannenberg 16:23 (8:9)

Ebstorf hatte einen richtig guten Start und führte nach einer Viertelstunde mit 6:1. Dann war aber der Faden völlig gerissen und die junge, schnelle Truppe des MTV drehte binnen zehn Minuten das Ergebnis auf eine 8:6-Führung. Die Fehler des TuS wurden von den wieselflinken Außenspielerinnen des Gastes genutzt.

Bis zur 41. Minute war die Partie noch ausgeglichen (13:13), dann allerdings ließ die Kraft nach, und jeder Ebstorfer Fehler wurde mit Gegentoren bestraft. TuS-Spielerin Katja Schartner: „Aus dem Spiel heraus haben wir nicht viel zugelassen – die Abwehr stand gut. Aber die Tempogegenstöße haben uns das Genick gebrochen.“

• TuS Ebstorf: Rudyj (6), Hartig (3), Fauck und Ketterkat (je 2), Graßhoff, Hofferbert und Schartner (je 1), Düver, Schulz, Röthig.

Regionsliga Frauen Süd TV Uelzen III – TuS Hohne/Spechtshorn 18:19 (9:10)

Die beiden punktgleichen Teams lieferten sich über die gesamte Spielzeit einen offenen Schlagabtausch. Die Führung wechselte hin und her. Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Beim TVU wäre aber sicher mehr drin gewesen – drei vergebene Siebenmeter und weiteres Abschlusspech verhinderten mehr. Besonders weh tat der letzte vergebene Siebenmeter in der 60. Minute, der ein Remis bedeutet hätte.

• TV Uelzen II: Gundlach, Thäwel und Clasen (je 4), Paschukat und Behlke (je 2), Borck und Wied (je 1), Neumann, Rosenfeld, Schülke, Krampitz, Knorr, Kolonitsios.

1. Regionsklasse Männer TSV Bienenbüttel – MTV Dannenberg II 27:29 (17:16)

Der TSV musste nach dem 40:21-Hinspielsieg eine etwas überraschende Niederlage hinnehmen. Die Wendländer kamen mit einiger Unterstützung aus der Landesliga und traten mit einer ganz anderen Truppe als im Hinspiel an. Der TSV konnte aber lange gut gegenhalten und hatte mit einer starken Mannschaftsleistung wenige Minuten vor dem Ende noch Chancen. In der 54. Minute stand es 27:27 – den Schlusspunkt setzte dann allerdings der Gast, der sich mit zwei weiteren Treffern den Sieg sicherte.

• TSV Bienenbüttel: Zaiser, Skretka und Koch (je 5), Fölsch und Kehl (je 4), Franke (3), Krahn (1), Jacobs, Kreye, Kantor,

TSV Auetal - TV Uelzen III 17:18 (8:6)

Der TVU III erlebte beim Schlusslicht in Auetal ein Wellenbad der Gefühle! In allen Belangen war der TVU nach eigener Auffassung überlegen, hatte aber ein großes Manko an diesem Tag! Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. So führten die Gastgeber überraschend zur Pause mit 8:6 und zogen gleich nach dem Wechsel auf 10:6 davon. Auch in der 42. Minute sah es nicht nach einem Erfolg des TVU aus – Auetal lag mit 14:11 in Front. Aber irgendwie klappte es dann doch noch! Trainer Dirk Neumann war erleichtert: „Das war nicht schön – aber selten! Wir hatten gefühlt eine geschätzte Wurfausbeute von 35 Prozent - auch bei absolut klar herausgespielten Torchancen! Aber es ist noch mal gut gegangen.“

• TV Uelzen III: Koch (5), Pollandt und Warnecke (je 4), Zapieranski und Seidel (je 2), Dittberner (1), Neumann, Deppe, Gundlach, Linseisen, Köhn.

