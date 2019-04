„Nicht abheben“ im Derby

Uelzen/Barum – Die Fußballerinnen des MTV Barum eilen in der Oberliga von einem Erfolg zum nächsten. Mit dem ESV RW Göttingen wartet am heutigen Sonnabend ein nicht zu unterschätzender Gegner.

Unterdessen rüstet die Barumer Landesliga-Reserve zum vermutlich ungleichen Landesliga-Derby am Ostermontag bei Schlusslicht Teutonia Uelzen.

Oberliga

ESV Göttingen - MTV Barum (Sa., 12 Uhr)

„Ostern würde ich schon gern anders verbringen, als da runterzufahren“, zeigt MTV-Coach Björn Schwichtenberg, was er von dem Termin hält. Dennoch hat er Lust auf den nächsten Erfolg – „wir wollen unsere Serie halten!“ Die Barumerinnen gewannen ihre bisherigen sechs Rückrundenspiele und zeigten sich in bester Verfassung. Schwichtenberg: „Das ist der Lohn harter Arbeit.“

Einfach wird es in Göttingen aber nicht. Im Hinspiel schlug der MTV die Rot-Weißen zwar mit 6:2, aber „sie haben sich stabilisiert“, warnt Schwichtenberg.

Landesliga

Teutonia Uelzen - MTV Barum II (Mo., 13 Uhr)

Beim MTV ist die Stimmung nach drei Siegen am Stück, zuletzt im Topspiel gegen Titelkonkurrent Buchholz (2:0), richtig gut. „Das soll auch so sein, das haben sich die Mädels mit ihren Leistungen verdient. Wir dürfen aber nicht abheben und müssen weiter konzentriert an die nächsten Spiele herangehen, in denen wir sicher favorisiert sind“, will Trainer Michael Struck eigentlich gar nicht auf die Euphoriebremse treten.

Dennoch warnt er vor der Begegnung beim abgeschlagenen Tabellenletzten in Uelzen. Struck: „Das ist reine Kopfsache. Das Spiel beginnt bei null, und das sollte uns bewusst sein.“ Um zu Anderlingen und Buchholz (beide 34 Punkte) an der Tabellenspitze aufzuschließen, zählt für die Gäste nur ein Sieg.