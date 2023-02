Attraktiv, bunt, charmant: Der 35. AZ-Abendvolkslauf wartet mit Neuerungen auf

Von: Bernd Klingebiel

Laufbegeisterte Runde mit Organisatoren und einem Teil der Hauptsponsoren (von rechts): Jörg Deumann, Nicole Hock (Post SV Uelzen), Tanja Niber (Autohaus Könecke), Till Marks (Athletik Uelzen), Heike Köhn (AZ-Geschäftsführerin), Hermann Ebeling (AZ-Mediaberater), die AZ-Sportredakteure Arek Marud und Bernd Klingebiel sowie Torsten Schulz-Widdecke (AOK). © Reuter

Der AZ-Abendvolkslauf erfindet sich in Teilen neu, wird bei seiner 35. Auflage am Freitag, 9. Juni (ab 16.30 Uhr), noch attraktiver!

Uelzen - Erstmals werden bei einer Fotoaktion attraktive Preise ausgelobt, bei der auch die AZ-Leser zu den Hauptgewinner zählen (siehe Infobox unten). Zudem geht erstmals der AZ-Kindergarten-Cup an den Start, der mit 200 Euro prämiert ist. Das ist auch die erhöhte Summe, die an den Sieger beim bewährten AZ-Schul-Cup ausgeschüttet wird.

Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Organisatoren und Hauptsponsoren, die bei einem ersten Vorbereitungsgespräch in großer Runde im AZ-Medienhaus die Pflöcke einschlugen. Nach dann vierjähriger Coronapause mit drei virtuellen AZ-Abendläufen von 2020 bis 2022 sind die Uelzener wieder heiß auf Action. „Überall da, wo etwas stattfindet, ist die Hütte voll“, stellte AZ-Geschäftsführerin Heike Köhn „ein großes Aufatmen“ fest. Im Athletik Uelzen stünden schon jetzt für den AZ-Abendvolkslauf „30, 40 Teilnehmernamen auf einer Liste“, pflichtete Till Marks bei. Das offizielle Anmeldeportal für den 35. AZ-Abendvolkslauf soll spätestens zum Märzbeginn öffnen.



Um Starterzahlen in Rekordnähe (2781 im Jahr 2017) geht es bei dem Event aber gar nicht. „Vierstellig wäre ein Erfolg“, gab sich Organisationsleiter Jörg Deumann bescheiden. Denn beim AZ-Abendvolkslauf zählen andere Werte, wie das gemeinschaftliche Erlebnis, Geselligkeit, Kameradschaft und der Spaß an der Bewegung.





Wein zum Lauf

So bietet Uelzens größte Sportveranstaltung den in der Region einzigartigen Charme eines Stadtlaufes mit vielen Fans an den Strecken. So wird an dem Lauf-Freitag in der City auch der Uelzener Weinmarkt eröffnet, an dessen Pforten die Laufenden auf den fünf und zehn Kilometern vorbeiziehen werden. „Das ergänzt sind gut“, weiß Deumann.



Und: „Unser Service wird geschätzt“, erklärte der Orga-Leiter. Deumann kann auf ein rund 150 Köpfe starkes und bewährtes Helferteam aus TV und Post SV Uelzen bauen, das vor und während des Sportevents für einen gewohnt reibungslosen Ablauf sorgen werde. Und er kann auf engagierte Sponsoren setzen, die es auch ermöglichten, die Startgebühren „niedrig zu halten“.



So vergibt die AZ erstmals einen Kindergarten-Cup an diejenige Betreuungseinrichtung, die prozentual zu ihrer Gesamtzahl die meisten Jungen und Mädchen an den Start bringen wird. 200 Euro warten auf den Sieger-Kiga! Dasselbe gilt für den AZ-Schul-Cup, der bei der letzten Vergabe 2019 zum vierten Mal in Folge an die Kids und Lehrer aus der Grundschule Veerßen ging.



AZ-Aktion: Tolle Preise für die schönsten Trainingsfotos Der Kult-Lauf durch die Uelzener Innenstadt wird noch kultiger: Die AZ organisiert rund um den 35. Abendvolkslauf am Freitag, 9. Juni, erstmals eine Fotoaktion, bei der Teilnehmer und Leser tolle Preise gewinnen können. Gesucht werden die schönsten, lustigsten, schrillsten Bilder vom Vorbereitungstraining auf den Lauf. Dabei spielt es keine Rolle, ob als Einzelstarter oder in der Gruppe, in welcher Altersklasse oder für welche Strecke.

Die AZ wird die Fotos – je nach Anzahl der Einsendungen nach einer Vorauswahl – in der großen Sonderbeilage am Montag nach dem Lauf veröffentlichen. Dann sind die Leser am Ball: Sie können per E-Mail für ihren Favoriten stimmen – flankiert von einer Jury, deren Bild-Voting mit 50 Prozent zum Gesamtergebnis beiträgt.

Das Siegerfoto ist mit 500 Euro dotiert, die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 250/150 Euro. Unter allen, die abstimmen, verlost die AZ eine Wochenendreise mit zwei Übernachtungen in einem „Sonnenhotel“ nach Wahl.

Die Trainingsfotos können ab dem 11. März bis 15. Mai eingesendet werden:

E-Mail: fotoaktion.az@cbeckers.de kl