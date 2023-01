Team-Check: Teutonia II rappelt sich nach miserablem Start auf und kann wieder hoffen

Von: Arek Marud

Teutonia II (rechts Jacob von Estorff) hatte zu Saisonbeginn einen ganz schweren Stand. © Klingebiel, Bernd

Aus wenig viel gezaubert: Fußball-Kreisligist Teutonia Uelzen II schöpft nach verkorkstem Start neue Hoffnung. Kapitän Nepomuc Vocht zieht im AZ-Team-Check eine Hinrunden-Bilanz.

Uelzen - Die Hoffnung ist zurück im Sportpark. Lange Zeit schien der Aufsteiger überfordert, hatte nach zehn Spielen erst drei Punkte und verlor sogar einmal kampflos, weil das Personal fehlte. Danach holte Teutonia acht Zähler in acht Partien. Der Fünf-Punkte-Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz und das schlechte Torverhältnis (-41) sind immer noch eine Hypothek, aber kein aussichtsloses Unterfangen mehr. „Nach dem schweren Start haben wir uns zusammengerauft“, schöpft Kapitän Nepomuc Vocht Hoffnung.

Das hat gut geklappt

„Wir haben uns von Spiel zu Spiel weiterentwickelt und sind mittlerweile ganz gut in der Liga angekommen“, sieht Vocht Fortschritte, die eng mit Steffen Vick verbunden seien. Der Coach half als Spieler aus und pushte das Team trotz Krise. „Er hat nie aufgegeben und uns immer wieder aufs Neue motiviert.“ Mit einer „ekligen“ (Vocht) Taktik wurden einige Gegner vor Probleme gestellt. „Wir haben sie durch kämpferischen Willen in den Griff bekommen, uns tief reingestellt und auf Konter gelauert.“





Das geht besser

65 Gegentore sind der zweitschlechteste Ligawert. Mit Mühe und Not wurde an Spieltagen mehrfach eine Mannschaft regelrecht zusammengekratzt. Negativer Höhepunkt war die Spielabsage gegen SV Lemgow-Dangenstorf und eine kampflose Niederlage. Vocht: „Wir hatten viele Verletzungen und Krankheiten und daher oft nur elf Mann auf dem Platz. In der Defensive waren wir zu anfällig. Es fehlten der Zweikampfwille, der letzte Ehrgeiz, die Leidenschaft und enge Manndeckung.“





Das besondere Spiel

Nach neun Niederlagen aus zehn Spielen glückte den Blau-Gelben ein erlösendes 1:0 zuhause gegen SV Molzen. „Das war ein hochemotionales Spiel“, erinnert sich Vocht auch an das Wiedersehen mit Ex-Trainer David Feckler und an ein Spiel, das bis dato nicht zwingend zur Teutonia-DNA dieser Saison passte: Das Team zeigte plötzlichen Willen, Biss und Leidenschaft.





Der besondere Moment

Unvergesslich bleibt die Fair Play-Geste von Stürmer Dennis Flügge, der ein Elfmeter-Geschenk beim Stand von 0:2 gegen Eintracht Lüneburg nicht annahm und den Schiedsrichter „korrigierte“. „Eine starke Geste von ihm. Ich weiß nicht, ob ich genauso gehandelt hätte. Ich habe es ihm hochangerechnet. Dennis sagte zu uns: ,Nee Leute, den nehmen wir nicht und schießen auch so ein Tor.’“ Die Uelzener glichen in der Tat zum 2:2 aus, verloren aber noch mit 2:6.



Das Besondere an der Mannschaft

Trotz der vielen Rückschläge ließen sich die Uelzener nicht entmutigen. Das rechnet der Kapitän der Mannschaft hoch an. „Wir können aus ziemlich vielen Trümmern ziemlich viel zaubern. Irgendwie haben wir es immer hinbekommen, eine schlagkräftige Mannschaft trotz weniger Leute auf den Platz zu bekommen.“





Der Ausblick

Die zweite Hinrunden-Hälfte macht Vocht Mut. „Wir haben einen extremen Aufwärtstrend und von Spiel zu Spiel dazugelernt. Wenn wir das beibehalten, Erfahrung sammeln, bin ich überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“ Neue Hoffnungsträger sind der vor der Winterpause reaktivierte Danny Torben Kühn und seine Hamburger Freunde Dominik Bremer (Heeslingen) und Jahn Schedlo/Valentin Sturmhoebel (die AZ berichtete).