Neue Teams, alte Bekannte

Uelzen/Landkreis – Die Handball-Region Lüneburger Heide startet am kommenden Wochenende mit den ersten Partien in die neue Saison. In den Vereinen des Kreises Uelzen hat es während der Sommerpause Veränderungen gegeben. Teams und altbekannte Recken kehren zurück, andere sind nicht mehr dabei.

So stellt die HSG Rosche/Bankewitz ihren Spielbetrieb ein.

Im Herren-Bereich ist der TSV Nettelkamp nach zweijähriger Abstinenz mit einem jungen Team zurück. Und der TuS Ebstorf schickt eine zweite Mannschaft ins Rennen. Bei den Frauen bleibt der TV Uelzen in der Regionsoberliga das Aushängeschild (Extrabericht rechts auf dieser Seite), hat aber seine 3. Mannschaft nach einer Saison wieder abgemeldet.

Männerhandball

Regionsliga Nord – TV Uelzen II: Die Uelzener Reserve musste Spieler sowohl nach unten in die 3. Herren (Christian Hoppe, Enrico Attami), als auch hoch in die Landesliga-Erste reichen (Benedikt Lamprecht, Steffen Borchers). Trainer Dennis Schülke will A-Jugend-Spieler heranführen und damit die personelle Situation entspannen, zumal weitere Aushilfen oder Abgaben an die Erste nicht auszuschließen seien. Zudem baut er auf Ergänzungen aus der Dritten. Schülke: „Wie Tobias Warnecke, der schon letzte Saison immer wieder gezeigt hat, dass er nicht zum alten Eisen gehört.“

Als Neuzugänge stehen Nils Neumann, Sebastian Heuer, Till Richter und Yannik Bolzendahl von der aufgelösten HSG Rosche/Bankewitz bereit, aber auch im Blickfeld der Ersten. Schülke: „Auch diese Saison werden wir es schwer haben mit dem Klassenerhalt.“ 1. Regionsklasse – TuS Ebstorf: Ebstorf erlebt einen Handball-Boom. Mehr als 30 Spieler stehen dem neuen Trainergespann, Uwe Schoeps und Assistent Sven Lindemann, zur Verfügung.

Das Aufstiegsteam der 1. Herren ist fast komplett zusammengeblieben, wird um ein paar Neuzugänge sogar noch verstärkt. So kehrt Lorenz Jäkel von der HSG Rosche/Bankewitz nach Ebstorf zurück. Lindemann: „Wir wollen das bisher gezeigte schnelle Handballspiel weiterentwickeln und auf jeden Fall den Klassenerhalt sichern.“

1. Regionsklasse – TSV Bienenbüttel: Der letztjährige Tabellendritte tritt mit einem nahezu unveränderten Kader an. Hinzugekommen sind Steffen Zaiser und Kai Hubert. Hinter dem TSV liegt eine intensive Vorbereitung, die die Mannschaft zumeist in der Sporthalle der Bundespolizei am Hainberg absolvierte. Teamsprecher Janos Böhme: „Die Mannschaft ist heiß auf den Saisonbeginn und will wieder alles geben, um ganz oben mitzuspielen.“

Der TSV hat mit der Sperrung der Ilmenauhalle allerdings ein großes Handicap zu tragen. Zum einen fehlen die Trainingsmöglichkeiten vor Ort, zum anderen werden die Handballer des Vereins zumindest in diesem Jahr ausnahmslos in auswärtigen Hallen antreten müssen.

1. Regionsklasse – TV Uelzen III: Dem letztjährige Tabellenvierten stehen einige Spieler nicht mehr zur Verfügung (Lasse Behrens, Steffen Kahl, Detlef Koloska, Sven Schwerter). Aus der Landesliga-Ersten stößt Maurice Maus hinzu, aus der Reserve Christian Hoppe und Enrico Attami. Trainer Dirk Neumann steht ebenfalls weiter zur Verfügung. Der Coach: „Das Ziel ist wie in den Jahren zuvor auch: Das Team möchte Spaß am Handballspielen haben, und keiner will sich verletzen.“

2. Regionsklasse – TSV Bienenbüttel: Die Nordkreisler gehen in ihre zweite Saison – zum Kader gehören künftig die ehemaligen A-Jugendlichen Peter Meyer, Florian Kehl, Jost Klippe und Nils Schäfer. Die Reserve hat die komplette Vorbereitung mit der Ersten bestritten und davon sehr profitiert, sagt Sprecher Janos Böhme.

2. Regionsklasse – TSV Nettelkamp: Vor zwei Jahren hatte es nach dem Rückzug der Nettelkamper Frauen auch das Männerteam erwischt. Es löste sich trotz des Aufstiegs in die 1. Regionsklasse auf.

Der jetzige TSV-Coach Thomas König arbeitete am Comeback, trainierte in den letzten Jahren eine Jugendmannschaft, die jetzt mit Doppelspielrecht auch im Herrenbereich erste Erfahrungen sammeln soll. Mit einer Mischung aus Routiniers (Nils Neumann, Sebastian Henkel, Markus Hinrichs und Yannik Bolzendahl kommen von der HSG Rosche/Bankewitz) und dem eigenen Nachwuchs möchte König eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken. Nach gut vierwöchiger Vorbereitung soll es zunächst aber um das „Zusammenwachsen“ gehen.

2. Regionsklasse – TuS Ebstorf II: Neu dabei ist auch der TuS Ebstorf mit einer Reservemannschaft, die einige hochkarätige Neuzugänge präsentiert: So kehrt Steffen Drewes vom Landesligisten MTV Embsen zurück, Georg Beckmann kommt von der HSG Rosche/Bankewitz. In der Mannschaft sollen Ebstorfs Nachwuchsspieler, ergänzt um Routiniers, zum Einsatz kommen. Die TuS-Zweite schließt dabei den Aufstieg als ein Saisonziel nicht aus.

Frauenhandball

Regionsliga Süd – TuS Bodenteich: Das Team hat mit Rang zwei den Aufstieg in die Regionsoberliga knapp verpasst. Nach einer gut vierwöchigen Vorbereitung im Seepark und in der Halle fühlt sich der amtierende Vizemeister für den Saisonstart gerüstet. Allerdings muss Bodenteichs Trainer Jörg Krüger auf Rieke und Lena Städing verzichten. Jennifer Schulze kommt aus der A-Jugend des VfL Wittingen und wird den Kader ergänzen. Als Saisonziel geben die Bodenteicherinnen den Klassenerhalt an.

Regionsliga Süd – TV Uelzen II: Die Reservemannschaft der Schwarz-Weißen wird weiterhin von Dieter Steiner trainiert. Mit Andrea Thäwel und Patricia Meyer (aus der 1. Damen) sowie Linn Düver gibt es drei Neuzugänge. Nicht mehr dabei sind Carina Borck (1. Damen), Nane Abelmann, Susanne Au, Melanie Mauermann, Daniela Urban und Felicitas Zasendorf. Steiner zeigt sich mit der Vorbereitung „absolut zufrieden“ und sieht das Team „auf einem guten Weg“. Teamsprecherin Melanie Wied: „Wir wollen auf jeden Fall einen Platz im Mittelfeld, wenn nicht sogar mehr. Zudem werden beide Mannschaften des TVU eng miteinander arbeiten.“

Regionsliga Nord – TSV Bienenbüttel: Für Bienenbüttel beginnt nicht nur eine neue Saison, sondern auch eine neue Ära. Nach dem Abschied von Günter Meyer als Trainer hat jetzt Friederike Blankenburg das Zepter übernommen. „Sie bringt viele neue Ideen und Ansätze mit – was dem gesamten Team sehr gut gefällt“, sagt Sprecherin Laura Schoop.

Im Kader gab es nur wenig Bewegung. Alicia Kantor hat sich nach Braunschweig verabschiedet. Kathia Patz-van Eijnsbergen pausiert. Zurück ist Alina Rieth. Schoop: „Wir wollen uns zunächst einmal richtig einspielen. Das obere Tabellendrittel ist aber schon erklärtes Ziel.“

Regionsliga Nord – TuS Ebstorf: Die Rot-Weißen, die in der letzten Saison mit Bionda Rudyj ihre beste Torschützin hatten (87 Treffer in 15 Partien), gehen mit nahezu unverändertem Kader an den Start. Das Trainergespann Vincenc Schulz und Jan Bleibler will das Team weiterentwickeln. Erklärtes Ziel ist es, mehr Punkte zu sammeln als zuletzt (8:28). cf