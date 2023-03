Trainer Achim Otte verlängert seinen Vertrag bei Teutonia Uelzen

Von: Bernd Klingebiel

„Mir geht es um die Entwicklung von Spielern in einem Team aus der Region für die Region“, sagt Achim Otte. © B. Klingebiel

Es ist ein starkes Signal im Kampf um den Klassenerhalt. Achim Otte hat seinen Vertrag als Trainer des Fußball-Landesligisten Teutonia Uelzen vorzeitig für die nächste Saison verlängert.

Uelzen - Der unbefristete Kontrakt mit gegenseitiger Vetomöglichkeit gelte auch bei Abstieg. So stellt Otte die „Entwicklung von Spielern in einem Team aus der Region für die Region“ in den Mittelpunkt seines Engagements. Die Einigung fällt in eine Phase der Erfolglosigkeit.

Neun Stunden Fußball für einen Treffer

Zugegeben, die jüngste Niederlagenserie hat sich aus den Duellen gegen die Liga-Vorderen Hagen, Lindwedel, Verden und Harsefeld ergeben. Schwere Gegner, kann passieren. Jedoch steht Teutonia seit 384 Minuten ganz ohne eigenen Treffer da.



Die Flaute ging schon vor der Winterpause los. In den letzten neun Stunden Spielzeit gelang den auf einen Abstiegsplatz gerutschten Blau-Gelben nur ein Treffer. André Lankau netzte am 11. Dezember zum 1:0-Sieg in Neetze.



Die Offensiv-Tristesse sollte jetzt besser ihr Ende finden. Denn am morgigen Sonnabend (16.30 Uhr, Sportpark) geht es gegen Gellersen für die Uelzener (15./25 Punkte) um zweierlei: die Abstiegszone flott zu ver- und den TSV (11./29) in Griffweite zu belassen.



Otte wird denn auch nicht müde, im Abschluss „mehr Zielstrebigkeit und Mut“ einzufordern. Beim jüngsten 0:6 in Harsefeld gab es „zwei, drei gute Gelegenheiten“ für sein Team, die genutzt das Spiel vielleicht in eine andere Richtung hätten lenken können. Wahrscheinlich aber nicht. Denn Teutonia hatte wegen ihres dünnen 17-Feldspieler-Kaders zu große personelle Probleme, um auf Dauer zu bestehen.



Gegen Gellersen herrscht nun aber insofern Optimismus, als dass der am letzten Sonntag erkrankte Torjäger Felix Lüdemann zurück an Bord ist. Er hat ebenso trainiert wie der am Knöchel lädierte Ken Venancio, sodass zumindest ein zweiter Keeper auf der Bank Platz nehmen wird – er oder Maximilian Hüster. Auf dem Kunstrasen in Harsefeld schonte Otte zudem Defensivkraft Armaan Dokhani, während Silas Rathay nach längerer gesundheitlicher Pause wieder in der Start-Elf stand.





Lüdemann wieder fit, Brüggemann fraglich

Nils Brüggemann, einer, der seine Kameraden auf dem Platz mitreißen kann, ist wegen einer Bundeswehrübung erneut fraglich. Sein Fehlen macht sich bei Teutonia jedes Mal negativ bemerkbar. Für den verletzten David Böhm kommt das Gellersen-Spiel wohl zu früh.



So räumt Otte ein, dass zuletzt „auch ein Schuss Qualität gefehlt hat“, dass sich alle Beteiligten „gemeinsam auf einem höheren Niveau stabilisieren und verbessern müssen“, auch um „Leichtigkeit aufzubauen“.



Die im Abstiegskampf vom Coach ebenso geforderte Leidenschaft sollte sich im Heide-Derby von allein einstellen. Denn die Gäste bringen stets viel Emotionalität auf den Rasen. Und Torgefahr. So muss Teutonia den TSV-Knipser Robin Meyer unter besondere Beobachtung stellen. Denn der belegt mit 17 Treffern ligaweit den geteilten ersten Platz.