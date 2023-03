Hochkarätiges deutsches Ranglistenturnier steigt in Uelzen

Von: Arek Marud

250 Darter nahmen am Ranglistenturnier des Niedersächsischen Dart-Verbandes teil. Jetzt richten die Dartschnecken ein noch höherwertiges Turnier an der Celler Straße 3 in Uelzen aus. © Sonderkamp

XXL-Spektakel für die Dartschnecken Ebstorf. Der Verein richtet am Wochenende das 5. Ranglistenturnier des Deutschen Dartverbandes aus. Zahlreiche nationale Dartgrößen haben sich angekündigt

Uelzen/Ebstorf – In Sachen Turnierausrichtung machen die Dartschnecken Ebstorf Tempo. Nur sieben Wochen nach der Austragung des niedersächsischen Ranglistenturniers wird es am Wochenende noch hochkarätiger. Der Verein richtet in Uelzen das topbesetzte 5. Ranglistenturnier des Deutschen Dartverbandes (DDV) aus.

Bei den Dartschnecken geht es Schlag auf Schlag. Sehr zur Freude der Spitzendarter aus ganz Deutschland. „Es gibt einen großen Mangel an Ausrichtern großer Turniere. Wir wissen, wir können das wuppen und haben darin Erfahrung“, freut sich Mediawartin Pia Balcke auf den 2. Heide-Cup und die Wiederauflage von 2018, an dem zahlreiche namhafte Spieler aus der ganzen Republik am Sonnabend und Sonntag teilnehmen werden.



Bei den Frauen ist übermorgen die dreimalige Deutsche Meisterin und WDF World Cup-Finalistin Irina Armstrong dabei. Sie führt auch die DDV-Rangliste an. Auch Niedersachsens Ranglistenerste Alicia Becker mischt mit. Sie startete bereits bei einigen internationalen Wettbewerben und war mehrmals für den Bundeskader nominiert.



Bei den Herren kommt Topfavorit Nico Schunke. Er gewann drei der deutschlandweiten Ranglisten-Turniere allein in dieser Saison und siegte 2018 in Uelzen. Ein weiterer klangvoller Name ist der DDV-Ranglistenerste Karsten Koch. Auch acht Ebstorfer mischen mit. Die besten Chancen werden Ralf Pläger eingeräumt. Er spielt in der Niedersachsenliga.



Ungewöhnlich ist der Veranstaltungsort. Das XXL-Event mit rund 280 Aktiven am Sonnabend und circa 200 Dartern am Sonntag findet an der Celler Straße 3 in Uelzen im früheren Netto-Markt statt. „Leider waren an diesem Wochenende im Landkreis alle Sporthallen belegt“, klärt Balcke auf. Die Uelzener Stadthalle als Ausweichort kam aufgrund der vorübergehenden Schließung auch nicht infrage. Für die Aktiven wird sich reinsportlich nichts ändern. Lediglich in Sachen Verpflegung müssten die Ebstorfer. 52 Boards und eine Finalbühne wurden aufgebaut.



Der 2. Heide-Cup ist ein offenes Turnier, an dem jeder begeisterte Dart-Aktive teilnehmen kann. Vor allem am Freitag ab 20 Uhr, wo es um keine Ranglistenpunkte geht und Meldungen spontan vor Ort abgegeben werden können. Auch am Sonntag (10 bis 17 Uhr) können Interessierte kurzfristig mitmachen. Nur fürs Mitmachen am Sonnabend (10 bis 19 Uhr) war Anmeldeschluss am 10. März. Der Eintritt für Zuschauer ist an allen drei Tagen kostenlos.