Spiel der Woche: SV Holdenstedt II - MTV Himbergen

Natendorf-Trainer Florian Taxhet: „Mehr als heiß auf das erste Spiel“

Von: Aron Sonderkamp

Hinein ins Getümmel! Der SV Natendorf (Niklas Kahlmann) startet mit vollem Eifer gegen TuS Ebstorf II in die neue Spielzeit. © Immo de la Porte

Nun starten auch die Nachzügler. Am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Kreisklasse gehen der SV Natendorf, SV Holdenstedt II, TV Rätzlingen und SV Jelmstorf am Sonntag erstmals auf Punktejagd.

Uelzen/Landkreis – Die Partie zwischen dem MTV Gerdau und MTV Römstedt II wurde frühzeitig in den Dezember verlegt.

„Wir hatten keinen Sieg seit langem und keinen guten Start (gesamte Aufstiegsrunde der vergangenen Saison sieglos; 1:4 gegen Gusborn zum Auftakt). Gegen Natendorf haben wir die letzten Spiele gut gespielt, aber auch nichts geholt. Derbys halt“, ist Nils Lankau, Co-Trainer des TuS Ebstorf II wenig optimistisch vor dem Duell gegen Natendorf. Allerdings steht wohl ein voller Kader zur Verfügung. Daher gilt: „Mit etwas Glück können wir seit Langem mal wieder einen Sieg einfahren.“



„Wir sind mehr als heiß auf unser erstes Saisonspiel, haben in den letzten Wochen viel und gut trainiert“, beschreibt Natendorfs Coach Florian Taxhet die Lage. Jedoch: „Ich sehe den Vorteil bei Ebstorf, da sie schon in der vergangenen Woche ihr erstes Punktspiel hatten und auf ihrer eigenen Anlage spielen.“ Letztendlich sei jedoch alles möglich.



Der SV Ostedt empfängt nach dem 0:1 gegen Römstedt II zum Auftakt den SV Sperber Veerßen. Die Gäste starteten jedoch kaum besser in die neue Spielzeit. Gegen den FC Oldenstadt reichte es trotz guter Chancen nur zu einem Punktgewinn (1:1). Es bleibt abzuwarten, wer sich den besseren Saisonstart sichert.



Duell der Aufsteiger: Der SV Jelmstorf um Neuzugang und Rückkehrer Jonathan Alves Dias (SV Eddelstorf) reist zur Premiere nach Oldenstadt. Wer am Ende die Nase vornhaben wird, ist schwer einzuschätzen, da beide in der Aufstiegsrunde der 3. Kreisklasse West nicht aufeinandertrafen.



Absteiger TV Rätzlingen legt am Sonntag gegen den SV Karwitz los. „Wir freuen uns auf den für uns unbekannten Gegner“, erklärt TV-Trainer Michael Kottlick. „Die Vorbereitung lief mittelmäßig. Ich glaube aber, dass wir stark genug sind, um mit einem Sieg in die neue Serie zu starten.“ Immerhin könne er personell wohl auch aus dem Vollen schöpfen. Dem wird der Gast aus Karwitz jedoch etwas entgegenzusetzen haben. Die Mannschaft von Ralf Scharf verbuchte auch dank Doppelpacker Felix Neumann einen 2:0-Sieg gegen den TSV Groß Hesebeck/Röbbel.



Für diesen wird auch der zweite Spieltag keineswegs einfacher. Der kommende Gegner SSV Gusborn empfahl sich mit einem 4:1 gegen Ebstorf. Der TSV Groß Hesebeck/Röbbel um Neu-Trainer Tim Schröder muss sich also strecken, um eine zweite Niederlage in Serie abzuwenden.

Spiel der Woche: SV Holdenstedt II - MTV Himbergen

Am zweiten Spieltag wird es auch für den Aufsteiger SV Holdenstedt II ernst. „Wir müssen uns erstmal in der neuen Klasse eingrooven. Was leider nicht so schön war, dass in der Vorbereitung viele Spiele ausgefallen sind und es daher wie ein Kaltstart ist“, erklärt Trainer Florian Schierwater. Das Pokalspiel (0:7 gegen Wieren) zähle nicht.



Nichtsdestotrotz: „Die Jungs haben Bock und sind gut drauf. Durch die Erfahrung einiger älterer Spieler, die schon höher gespielt haben, wie unter anderem Jan-Christoph Wegner, Frederick Swit oder Adrian Krämer, haben wir eine gute Mischung aus alten Hasen und jungen Wilden“, freut sich Schierwater. Der Coach weiter: „Ich könnte mit einem Punkt gut leben.“



„Natürlich freuen sich besonders die Jungs, dass wir wieder im Landkreis Uelzen spielen! Duelle gegen Freunde oder Kollegen sind ja auch interessant“, ist der MTV um Trainer Felix Quittenbaum nach dem langen Aufenthalt in der Nordstaffel heiß auf die Saison. „Ein Erfolg in Holdenstedt würde uns natürlich einen guten Start in die neue Spielzeit bescheren.“ Damit stünde nach dem fulminanten 9:1 gegen Gerdau gleich der zweite Sieg. Dafür wurde auch personell etwas getan: „Wir konnten uns gut verstärken. Und die Spieler, die um das Jahr 2000 geboren sind, haben einen erkennbaren Schritt Richtung Herrenfußball gemacht.“ Leistungsträger David Gruss und Toptalent Leon Bremer verpassten Teile der Vorbereitung, werden aber schnell zu Alternativen. „Ich freue mich sehr, dass unser Neuzugang Thorben Franz sofort funktioniert“, fügt Quittenbaum an.



Auf einen Blick Ebstorf II - SV Natendorf (So., 13 Uhr)

Holdenstedt II - Himbergen (So., 13)

SV Ostedt - SV Veerßen (So., 15)

FC Oldenstadt - SV Jelmstorf (So., 15)

TV Rätzlingen - SV Karwitz (So., 15)

TSV Gr. Hesebeck/R. - Gusborn (So., 15)