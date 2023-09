Schiedsrichter Maximillian Heinel vom TSV Wrestedt/Stederdorf steigt nachträglich in Oberliga auf

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Maximillian Heinel (rechts, hier mit Assistent Bastian Grimmelmann, TSV Etelsen, und in der Mitte Schiedsrichter Daniel Piotrowski, Buchholzer FC beim Regionalligaspiel Hamburger SV II - SV Drochtersen/A.) geht seinen Weg. © IMAGO/Roberto Seidel

Der für den TSV Wrestedt/Stederdorf pfeifende Schiedsrichter Maximillian Heinel (23) aus Bad Bevensen hat nachträglich den Aufstieg in die Fußball-Oberliga geschafft.

Wrestedt/Bad Bevensen - Möglich wurde das, weil bei den Nachprüfungen für die 5. Liga in Barsinghausen ein Kandidat durchgefallen ist. „Dadurch konnte ein Schiedsrichter mit bestandener Prüfung vom 19. Mai nachrücken. Die Entscheidung ist glücklicherweise auf mich gefallen“, erklärt Heinel gegenüber der AZ.

Er selbst staunt über den unerwarteten Karrieresprung: „Es ist für mich natürlich ein wenig überraschend, nach nur einem Jahr in der Landesliga jetzt nochmal aufzusteigen. Damit verbunden ist auch ein fester Platz in einem Gespann in der Regionalliga. Das war ganz nach dem Motto: Besser spät als nie.“

Nach seinem internationalen Debüt bei einem U15-Länderspiel im Sommer des letzten Jahres, 34 Einsätzen im Bereich der DFB-Junioren und zwei Spielen im Profi- und Elitebereich (HSV und Eintracht Braunschweig Herren) jeweils als Assistent sei dies „jetzt definitiv das nächste große Karriere-Highlight, dem ich mit höchstem Respekt, aber auch mit großer Vorfreude begegnen werde“, sagt Heinel.



Für die Oberliga wird für den Wrestedter Referee nun zunächst ein Team zusammengestellt. „Und dann warte ich gespannt auf das erste Spiel als Schiedsrichter in dieser Liga“, frohlockt Heinel.



Als „kleine Belohnung“ habe er aber schon jetzt am kommenden Sonnabend, 9. September, den Zuschlag für das Testspiel zwischen dem VfL Wolfsburg U19 und Victoria Köln U19 bekommen. So könne er „den Kreis im DFB-Bereich schließen, in dem ich dort dann auch mal ein Spiel als Schiedsrichter begleiten darf“, erklärt Heinel.