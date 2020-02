Nächste Hiobsbotschaft

Noch vor dem Anstoß zur Restsaison in der Fußball-Landesliga am kommenden Sonntag muss Teutonia Uelzen erneut eine Hiobsbotschaft im Abstiegskampf hinnehmen: Stammspieler Malte Matte zog sich im Testspiel gegen Wustrow (5:0) einen Kreuzbandriss zu. Er wird monatelang fehlen.

Uelzen – „Das ist sportlich ein Verlust und tut mir sehr leid für ihn“, reagierte Trainer Benjamin Zasendorf auf die folgenschwere Diagnose. Im letzten Spiel vor der Winterpause hatte bereits Teutonias Leistungsträger Malte Bertram zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Kreuzbandriss erlitten. Auch für Matte ist es die zweite schwere Knieverletzung in seiner noch jungen Karriere. Und wieder ist es das linke Knie, wieder dasselbe Kreuzband, wieder passiert im Januar.

Als 15-Jähriger kämpfte er nach dem ersten Riss hart um sein Comeback, stand nach nur sieben Monaten wieder auf dem Rasen. Diesmal wird es vermutlich länger dauern. Wegen der vorherigen Operation könnten diesmal zwei Eingriffe nötig werden, erklärt der 19-Jährige, der Ende März unters Messer kommt. Zudem stehe ab Sommer eine Fortbildung an. Matte: „Der Beruf geht vor!“

Erst im letzten Sommer war der defensive Mittelfeldspieler vom FC Ohretal aus der 1. Kreisklasse Gifhorn in den Sportpark gewechselt. Den nötigen Ehrgeiz für den Drei-Klassen-Sprung brachte er aus seiner Nachwuchszeit beim hochklassig spielenden MTV Gifhorn mit. Matte mauserte sich bei Teutonia schnell zum Stammspieler, stand 15 Mal in der Startelf. Zasendorf: „Er war einer derjenigen, die in der Hinrunde konstant gute Leistungen gebracht haben.“

Auch in der Wintervorbereitung sei Matte „gut in Schwung gewesen“, sagt Zasendorf. Im Testspiel gegen Wustrow trat der zweikampfstarke Sechser dann unglücklich in ein Loch, das vordere Kreuzband im linken Knie riss. Sofort beschlichen Matte die schlimmsten Befürchtungen: „Ich kannte das Gefühl und habe schon so etwas geahnt.“ Noch im Laufe der Hinrunde der nächsten Saison will Matte, der mittlerweile nach Wriedel umgezogen ist, die Schuhe wieder schnüren, auch im Falle eines Abstiegs weiterhin für Teutonia: „Ich habe meine Zusage gegeben.“

VON BERND KLINGEBIEL