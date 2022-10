Nachwuchs mit starker Botschaft

16 Mannschaften jagten dem Ball in drei Altersklassen nach. Darunter der Mitausrichter TuS Ebstorf (in Rot) und die Mädchen der MSG Erbstorf/Brietlingen. © Dennis Korn

Auch die (Nachwuchs-)Fußballer solidarisieren sich mit der Ukraine. 16 Junioren-Mannschaften nahmen am Fußballturnier „Welcome Cup 2022“ in Bad Bevensen teil.

Bad Bevensen – Das Besondere an der von Union Bevensen und TuS Ebstorf organisierten Veranstaltung: Zwei Teams bestanden aus jungen ukrainischen Flüchtlingen.

„Gerade Fußball steht für Gemeinsamkeit. Spaß und Freude sind auch ohne Sprachkenntnisse erlebbar“, hatte Dennis Korn, Jugendleiter des TuS Ebstorf, im Vorfeld für den Welcome Cup geworben. 16 Jugendmannschaften in den Altersklassen U7/U8, U9/U10 und U12/U13 waren dabei. Neben diversen Kreisklubs lag der Fokus auf zwei Teams aus geflüchteten Ukrainern in der U9 und U13. Ein Zeichen der besonderen Art setzte der Gastgeber aus Bad Bevensen. Die Kinder spielten in einem Trikotsatz mit dem Aufdruck „Stop Wars“ (Stoppt Kriege).



„Gelungenes Turnier mit guter Botschaft. Nicht nur den Kindern hat es viel Spaß gemacht“, sagte Ebstorfs U7-Trainer Marten Harleß. Phillipp Siemers, Coach der JSG Aue Bodenteich U7, war auch begeistert: „Für mich war es was Neues, und die Kinder waren mit viel Freude dabei.“ Dank der Kleinfeld-Spielform (5 gegen 5) gab es viele Zweikämpfe und Torraumszenen.



Die Ausrichtervereine Union Bevensen und TuS Ebstorf konnten durch die Verteilung der Aufgaben ein gelungenes Event auf die Beine stellen. „Zahlreiche Zuschauer und gutes Wetter sorgten für eine tolle Stimmung auf dem Sportgelände in den Sandschellen“, erklärte Korn.



Im Anschluss bestaunten die Kinder das Allstar-Spiel der Trainer. Bei der Siegerehrung gab es für die Kids kleine Preise. dk/am

Das Teilnehmerfeld U7/U8: TuS Ebstorf U7 und U8, JSG Aue Bodenteich U7 I und II, Erbstorf/Brietlingen, Teutonia Uelzen U8. U9/U10: JSG Röbbelbach U9, JSG Röbbelbach U10 I und II, Team Ukraine U9, Teutonia U9. U12/U13: JSG Wipperau, U13, TuS Ebstorf U13, JSG Röbbelbach U12, JSG Ebstorf/Wriedel U12, Team Ukraine U13. Auf Ergebnisse und Tabellen hatten die Organisatoren verzichtet.