5:3 nach 2:3 – Wieren steht kopf

Uelzen/Landkreis – Unveränderte Lage an der Spitze der 1. Fußball-Kreisklasse Süd. Die Topteams siegten ausnahmslos, das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem TuS Wieren und dem SV Stadensen ging mit 5:3 an die Gastgeber. Gar nicht gespielt wurde in Ebstorf.

Gegner SG Rätzlingen/Teutonia Uelzen II sagte die Partie am Sonntagvormittag mangels Personals ab. Trainer Oliver Kühn standen nur acht Akteure zur Verfügung, eine vorher an den TuS geäußerte Bitte um Spielverlegung sei laut Kühn nicht entsprochen worden.

TuS Wieren –

SV Stadensen 5:3 (1:2)

Das Derby bot zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Zunächst bekamen die Wierener vor fast 150 Zuschauern nicht viel auf die Reihe, lagen zurecht hinten. „Wir hatten nur einen Torschuss“, haderte TuS-Trainer Mike Schneider mit dem ersten, schwachen Durchgang seiner Mannschaft, die auch höher hätte zurückliegen können (1:2). Doch die Platzherren kamen deutlich verwandelt aus der Kabine, bestimmten dank ihrer offensiven Durchschlagskraft fortan das Geschehen und drehten einen 2:3-Rückstand noch in den Sieg. Mit drei Toren zwischen der 71. und 81. Minute sorgten sie für einen denkwürdigen Spielverlauf.

Germania Ripdorf –

TSV Suhlendorf 1:1 (0:1)

Umkämpft, aber ohne große Höhepunkte kam die Partie in Ripdorf daher. Die Suhlendorfer zogen durch ein Tor von Johannes Graf, der einen auf den kurzen Pfosten gezogenen Eckball über die Linie bugsierte, zunächst in Front. Ripdorfs Pascal Engel sorgte mit einem mit viel Glück verwandelten Handelfmeter für den letztlich leistungsgerechten Ausgleich. In der 90. Minute hätte es für die Germanen fast noch ein Happy-End gegeben, doch der Distanzschuss von Tobias Garz klatschte an die Latte.

SV Emmendorf II –

SVG Oetzen/St. 2:2 (1:0)

„Wir waren klar die bessere Mannschaft“, fühlte sich für Emmendorfs Spielertrainer Thiemo Hauer das Unentschieden eher wie eine Niederlage an. Der SVE ging durch den Doppelpack von Jan Heinze zweimal in Führung, doch die robust einsteigenen Gäste glichen jeweils aus. Unmittelbar nach dem zweiten Heinze-Streich klärte SVE-Keeper Christoph Ahrens einen langen Schlag per Hand knapp außerhalb seines Strafraums. Den fälligen Freistoß setzte Oetzens kurz zuvor eingewechselte Patrick Trainor zum 2:2-Endstand in die Maschen.

VfL Suderburg II –

TuS Liepe 3:1 (0:0)

Eine Halbzeit lang quälten sich die Suderburger. „Schwere Kost“, urteilte VfL-Trainer Jörn Drögemüller. Nach dem Wechsel trafen beide Teams zunächst jeweils nach ruhenden Bällen, ehe die Platzherren nach und nach die Spielkontrolle übernahmen. Tim Sterneck nach Vorarbeit von Thilo Pellnath und Oliver Menges, dem nach schöner Kombination das schönste Tor des Tages vergönnt war, sorgten für den verdienten 3:1-Sieg.

TuS Bodenteich II –

FC Gartow 0:3 (0:2)

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, bin mit der Leistung nicht unzufrieden“, meinte Bodenteichs Trainer Stefan Buß. Seine Mannschaft hielt das Geschehen gegen den Favoriten über weite Strecken offen, gab auch nach dem Rückstand nicht auf. Torchancen waren auf beiden Seiten eher rar gesät. So war es eine Einzelleistung von Gartows Alexander Pewsdorf, der ein Solo ins kurze Eck abschloss und damit die Gäste auf die Siegerstraße brachte.

SV Zernien –

TSV Wriedel 1:4 (0:2)

Nur jeweils zu Beginn beider Halbzeiten hatten die Wriedeler ein paar Probleme. Dafür platzte bei Angreifer Malte Tödter der Knoten, er sorgte im Alleingang für das 0:3. Auch das 1:3 änderte nichts am Spielverlauf, Maik Cordes machte vom Elfmeterpunkt endgültig den Deckel drauf. „Das war souverän, abgeklärt“, fasste Thorben Kruckenberg aus dem Trainerteam zusammen.

SV Molzen –

VfL Breese/L. II 6:0 (2:0)

Lockerer Gang für den Tabellenführer. „Wir sind damit zufrieden. Immer wenn wir das Tempo angezogen haben, wurde es gefährlich“, meinte SVM-Vorsitzender Axel Jacobs. Pech hatte Tim Feiger, der gleich zweimal am Pfosten scheiterte, dafür aber das Eigentor von Steven Tügel zum 3:0 erzwang.

VON IMMO DE LA PORTE