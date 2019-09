1:7 nach Vorstandsbeschluss

Hanstedts Trainer „bettelte“ vergeblich um Spielverlegung

+ Lukas May (rechts) traf doppelt beim Kantersieg über Bardowick und führte seine Bienenbütteler entscheidend zum Kantersieg. Archivfoto: M. KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis – In der Nordstaffel der 1. Fußball-Kreisklasse hat der TSV Bienenbüttel am Samstagabend eine Gala gefeiert (5:1 gegen Bardowick II), während der TSV Jastorf (1:4 in Neuhaus) und der SV Hanstedt (1:7 gegen Erbstorf) mehr oder weniger chancenlos waren.