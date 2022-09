Bärenstarke Liga: TV Uelzen vor Saisonstart zurückhaltend

Von: Arek Marud

TV Uelzen (hinten von links): Trainer Wolfgang Steiner und Maurice Maus, Stefan Trieglaff, Lukas Specht, Johannes Specht, Hendrik Schulze, Marius Eder, Justus Funke, Abteilungsleiter Ulf Dittberner; unten links: Henri Carstens, Christian Lüder, Sven Wenda, Till Meyer, Dominik Sommerburg, Marvin Schröer, Fynn Lauer, Felix Stuhlmann. © Privat

Die Handballer des TV Uelzen starten am Sonnabend in die Saison 2022/23. Der Vorjahresdritte gibt (vorerst) bescheidene Ziele aus.

Uelzen - Eine Reise ins Ungewisse. Handball-Landesligist TV Uelzen startet am heutigen Sonnabend – nach holpriger Vorbereitung – in der Ost-Staffel mit vielen unbekannten Gegnern in die neue Saison. Auftaktgegner bei dem schweren Startprogramm der Black Owls ist dabei der Regionsoberliga-Aufsteiger MTV Vorsfelde II. Anwurf ist um 16 Uhr im Schulzentrum Vorsfelde.

Vorbereitung „anders gelaufen als gewünscht“

„Die Vorbereitung als solches ist nicht so gelaufen, wie man sich das wünscht“, gibt TVU-Trainer Maurice Maus zu. Anstatt der erhofften 15, 16 Spieler, waren meist nur acht bis zehn Akteure da. „Das war nichts, was ich nicht nachvollziehen konnte. Aber auch andere Teams meinten in Gesprächen, dass sie das Gefühl hatten, dass viele vielleicht auch wegen der langen Pandemie noch etwas nachholen wollen“, mutmaßt Maus und meint damit beispielsweise mehrere Urlaubsfahrten. Er stellt jedoch klar: „Wir wollten zwar mehr schaffen, aber ich bin mit dem Team völlig zufrieden. Mit denen, die wa waren, war es super.“



Bitter: Mit Top-Torschütze Johannes Specht (Schleimbeutel) und Dreh- und Angelpunkt Kevin Kwiotek (Rücken) fielen zwei Leistungsträger lange aus. „Für Kevin hat sich Christian Lüder in den Fokus gespielt. Ich hoffe dennoch, dass beide bald wieder da sind.“



Beim Vorbereitungsprogramm ließ sich der Übungsleiter nicht in die Karten sehen. Jedoch wurde zu Beginn an der Fitness gearbeitet und anschließend an Spielabläufen und dem Zusammenspiel. Hier habe seine Riege auch bereits Fortschritte gemacht.



Schwere Liga, harter Auftakt

Viele Teams, wie beispielsweise der VfL Lehre oder der kommende Gegner MTV Vorsfelde II, sind für Maus in der für den TVU neuen Ost-Staffel noch wandelnde Fragezeichen. „Ich glaube aber, dass das für alle Teams aus dem Lüneburger Raum so ist.“ So summiert der Coach: „Das ist eine bärenstarke Liga. Wir wollen fleißig wie die Eichhörnchen bis zum Winter Punkte sammeln und dann sehen, wo wir stehen und wo es hingeht.“ Immerhin wurde der TVU nach jahren des Abstiegskampfes zuletzt Landesliga-Dritter.



Der Grundstein soll am Sonnabend gelegt werden. „Ich kenne Vorsfelde nur vom Hörensagen. Sie sind Regionsoberliga-Aufsteiger und haben wohl noch einige Leute aus der Oberliga-Truppe, gegen die ich damals noch aktiv gespielt habe (bei der SG Zweidorf/Bortfeld, Anm. d. Red.)“, blickt Maus voraus. Hinzu käme eine gute Mischung aus jungen, schnellen Spielern. Ein starker Gegner also zum Auftakt. Das Programm wird auch nicht einfacher. „Anschließend kommen Titelmitfavorit Wittingen und Verbandsligaabsteiger Bergen. Danach weißt du, was du noch zu tun hast.“



Für die Taktik am Sonnabend sagt Maus: „Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die schon funktionieren und wir müssen immer selbstbewusst bleiben.“