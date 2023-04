Entlassener Coach Peter Kramer rechnet mit Ex-Klub VfL Suderburg ab: „Wie ein Schlag ins Gesicht“

Von: Arek Marud

Teilen

Ein hochgradig enttäuschter Peter Kramer. © Marud

Nach dem Trainerknall in Suderburg spricht nun der gefeuerte Peter Kramer. Der Ex-Coach fühlt sich hintergangen und kritisiert Vorstand und Teile der Mannschaft.

Suderburg – Seine Entlassung war wie aus heiterem Himmel. Trainer Peter Kramer fiel aus allen Wolken, als ihm der Fußball-Bezirksligist VfL Suderburg direkt nach dem Sieg über Römstedt die Trennung mitteilte. Im AZ-Interview zeigt sich Kramer tief enttäuscht von der Art und Weise und wirft der Vereinsführung und Teilen der Mannschaft einen unwürdigen Stil vor: „Ich hoffe, dass diejenigen, die das so initiiert und diejenigen, die das so mitgetragen haben, noch in den Spiegel sehen können.“

Herr Kramer, nur wenige Minuten nach dem Sieg über den MTV Römstedt wurde Ihnen mitgeteilt, dass Sie nicht mehr Trainer des VfL Suderburg sind. Wie sehr hat Sie diese Entscheidung getroffen und überrascht?

Die Entscheidung und die Art der Übermittlung haben mich wie ein Schlag ins Gesicht getroffen. Nach einem äußerst emotionalen Spiel habe ich direkt nach Spielschluss im Kreis noch demonstrativ den Hut vor der Mannschaft für die Leistung gezogen – eine Minute danach wurde mir mitgeteilt, dass die Mannschaft nicht mehr bis zum Saisonende mit mir weiterarbeiten möchte.



Verein und Mannschaft waren enttäuscht, dass Sie trotz Zusage für die neue Saison vor sechs Wochen am letzten Mittwoch urplötzlich Ihren Abschied nach Saisonende verkündet hatten. Was waren Ihre Beweggründe?

Die bisher gemachte Darstellung der Vereinsführung ist falsch – bereits seit September letzten Jahres existierte eine „Mängelliste“, in der ich diverse Punkte im Umfeld einforderte. Diese „Mängelliste“ war auch Grundlage des Gespräches Mitte Februar mit Abteilungsleiter Hubertus Kopp, Geschäftsführer Dirk Lange und Thomas Nowak (Spielertrainer / Anm. d. Red.), das ich eingefordert hatte. Es stimmt nicht, dass ich einen Langzeitplan vorgelegt habe, viel mehr habe ich die Beseitigung der Mängel als Voraussetzung für ein weiteres Engagement meinerseits eingefordert. Zwei Punkte dieser Liste sind noch immer nicht abgestellt – seit Oktober letzten Jahres bis jetzt zum Beispiel hat der Verein es nicht geschafft, das defekte Flutlicht zu reparieren, sodass über Monate hinweg das Training darunter leiden musste.



Soll heißen, nicht nur berufliche Gründe beeinflussten ihre Entscheidung...

Diese „Mängelliste“ hat nicht zu meinem Entschluss geführt, ab Sommer nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ich habe dem Verein und der Mannschaft am vergangenen Mittwoch sehr ausführlich erklärt, dass gerade in den letzten Wochen mich berufliche Verpflichtungen immer stärker beanspruchen. Das war in dem Ausmaß zu Beginn des Jahres nicht abzusehen.



Hinzu kommt, dass gewisse Ansprüche, die ich an ein Bezirksligateam habe, immer häufiger von einigen Spielern nicht erfüllt wurden. Neben einer fußballerischen Entwicklung sind für mich als Trainer immer ein ehrlicher Umgang miteinander, ein gewisses Maß an Disziplin und Verantwortung für sein eigenes Handeln wichtig. Hier war ein Teil der Mannschaft nicht bereit zu.



Für die beruflichen Argumente hatte der VfL vollstes Verständnis. Was den Klub verwunderte und letztlich den Ausschlag gab, war die Tatsache, dass Sie kurz zuvor akribisch Planungen für die Spielzeit 2023/24 vorantrieben. Um dann von einem Tag auf den nächsten den Rückzieher zu machen. War das ein Fehler?



Ich habe gemerkt, dass berufliche Verpflichtungen in den vergangenen zwei Monaten angewachsen sind, dass mein Beruf mich in den kommenden Monaten noch mehr beanspruchen wird. Da musste ich – nach intensiver Abstimmung mit meiner Familie – einfach auf die Bremse treten. Auch wenn das für den Verein kurzfristig und überraschend kam, hätte ich mir mehr Verständnis für meine Situation und mehr Empathie vom Verein gewünscht.



Nach Vorstandsangaben soll sich das Team bei einem Votum am Ostersonnabend vor dem Küsten-Spiel gegen eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen haben. Sind Sie enttäuscht von den Spielern und hätten mehr Verständnis erwartet?

Definitiv ja! Ich habe der Mannschaft und der Vereinsführung versprochen, dass ich bis zum Sommer mindestens genauso akribisch wie bisher arbeiten werde und bei der Trainersuche helfe. Das Spiel gegen Römstedt hat dieses unterstrichen: Ich habe der Mannschaft einen guten Matchplan mit auf den Weg gegeben, die Mannschaft hat diesen umgesetzt, wir haben verdient gewonnen. Mittlerweile weiß ich, dass nur ein Teil der Mannschaft sich für die sofortige Trennung ausgesprochen hat. Dass sich da die Vereinsführung „vor den Karren spannen ließ“, hat für mich einen faden Beigeschmack und enttäuscht mich sehr.



Nichtsahnend standen Sie gegen Küsten und Römstedt an der Seitenlinie, weil der Verein Unruhe vor dem Doppel-Spieltag verhindern wollte, um Saisonziele nicht zu gefährden. Hätten Sie sich mehr Fairness gewünscht?

Ich habe immer versucht, zu vermitteln, dass mir Ehrlichkeit innerhalb des Teams sehr wichtig ist. Mich so beim Spiel gegen Römstedt zu hintergehen, das hat mit Ehrlichkeit nichts zu tun. Ich hoffe, dass diejenigen, die das so initiiert und diejenigen, die das so mitgetragen haben, noch in den Spiegel sehen können – ich kann es definitiv!



Trotz allem legen die Verantwortlichen großen Wert darauf, Sie hätten einen tollen Job gemacht. Abteilungsleiter Kopp betont, keine schmutzige Wäsche waschen zu wollen. Geschäftsführer Lange würde sich bei Gelegenheit gerne mit Ihnen in Ruhe „aussprechen“. Wäre das auch in Ihrem Sinne?

Die Vereinsführung hat sich dafür entschieden, dem Votum eines Teils der Mannschaft zu folgen. Auch die Vereinsführung hat mich vor und während des Spiels in Unkenntnis gelassen, war unehrlich zu mir. Mir ist – ehrlich gesagt – nicht danach, mich auszusprechen.



Ihr Sohn Jonas Kramer spielt bekanntlich in Suderburg. Wird er eigentlich bleiben oder hört er nun nach der Entlassung seines Vaters demonstrativ auf?

Jonas ist derzeit verletzt (Meniskus-Operation vor vier Wochen). Er muss erst einmal sehen, ob sein Knie überhaupt diesen Sport zukünftig zulässt. Wenn ja – was ich ihm sehr wünsche –, dann wird er seine eigene Entscheidung treffen.

„Zeitpunkt war unheimlich schlecht“ Kurz nach der Trennung waren die Verantwortlichen des VfL Suderburg um Schadensbegrenzung bemüht. „Wir wollen keine Schmutzige Wäsche waschen. Peter Kramer hatte einen Top-Job gemacht“, betont Abteilungsleiter Hubertus Kopp. Zugleich rechtfertigt er den rigorosen Schritt, dem Trainer den Stuhl direkt nach einem Überraschungssieg vor die Tür zu setzen. „Nach seiner Zusage für 2023/24 und der kurzfristigen Entscheidung, im Sommer aufzuhören, waren wir enttäuscht. Er hat die komplette Abteilung vor vollendete Tatsachen gestellt. Das Team hat gesagt, dass es Peter nicht mehr folgen möchte. Peter hat in seinem Job eine große Verantwortung. Das müssen wir akzeptieren. Genauso muss er aber auch akzeptieren, dass die Mannschaft dann nicht mehr will.“

Kopp verteidigt den Zeitpunkt für die Beendigung der Zusammenarbeit nach dem Römstedt-Spiel, obwohl bereits zwei Tage vorher am Tag des Küsten-Spiels der Entschluss feststand. „Wir wollten die Vorbereitung nicht stören.“ Auch Geschäftsführer Dirk Lange meldete sich zu Wort. „Es ist in Ordnung, dass Peter aufhört. Fußball ist ein Hobby. Aber der Zeitpunkt der Verkündung war unglücklich und kam unheimlich schlecht an.“ Der Verein sei gerade dabei gewesen, Kramers Wunschliste abzuarbeiten. Unter anderem wurde ein neuer Betreuer installiert. Lange: „Und der erfährt dann nach zwei Wochen, dass der ,Chef’ im Sommer aufhört.“

Spielertrainer Thomas Nowak hielt sich betont zurück, zeigte sich aber ein wenig irritiert. „Das war schon etwas holterdiepolter.“ Das Verhältnis zwischen ihm und Kramer erlitt jedenfalls keine Dellen und hatte keine Auswirkungen auf Kramers Zukunft: „Wir waren weit weg davon, dass zwischen uns etwas nicht harmoniert hatte!“ am