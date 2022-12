Nach 4:1 gegen Holdenstedt: Natendorf ist bereit für die große Aufholjagd

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Im Gleichschritt: Der Jelmstorfer Alberto Hernandez (links) und Rätzlingens Marvin Jentsch teilten sich leistungsgerecht die Punkte. © Bernd Klingebiel

Der SV Natendorf hat sich im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Kreisklasse Süd für eine mögliche große Aufholjagd nach der Winterpause in Stellung gebracht.

Uelzen/Landkreis – Der SV Natendorf gewann sein Nachholspiel gegen den SV Holdenstedt II und schob sich vor auf Tabellenrang drei.

Der SVN setzte sich auch dank dreier Treffer von Lars Meyer mit 4:1 gegen die Lila-Weißen durch. Trainer Florian Taxhet sah das „erwartet schwere Spiel gegen gut aufgestellte Holdenstedter“. Der Natendorfer Coach: „Wir haben uns von Anfang an auf das kampfbetonte Spiel eingestellt und eingelassen. Die Jungs haben das gut gemacht. Ein gelungener Jahresabschluss!“



Der TV Rätzlingen hatte sich von dem gestrigen Duell gegen den SV Jelmstorf mehr als ein 1:1-Unentschieden erhofft, Trainer Michael Kottlick sah nach einer „kampfbetonten und zerfahrenen Partie“ auf schwerem Geläuf am Ende aber eine leistungsgerechte Punkteteilung, zumal Keeper Nils Jaerneke noch zwei Hochkaräter von Jonathan Alves-Dias entschärfte. Auf der Gegenseite vergab Rätzlingens Maximilian Meyer die große Chance auf seinen zweiten Treffer.



Die SV Sperber Veerßen verabschiedete sich am Sonnabend mit ihrer bereits fünften Heimniederlage in die Winterferien, unterlag dem TuS Ebstorf II mit 3:5. „In der ersten Halbzeit war es ein munteres Hin und Her mit einem Chancenübergewicht für uns. Es hätten mehr Tore fallen können,“ notierte Sperber-Trainer Oliver Ecke. Nach Gegentoren durch individuelle Fehler führten die Gastgeber beim Wechsel aber „nur“ mit 3:2.



Nach Wiederbeginn verflachte die Partie „dann immer mehr. Ebstorf hat gut verteidigt“, erklärte Ecke. Mit einem ihrer wenigen Konter markierten die Klosterkicker das 3:4, wobei sich Patrick Suhm als vierfacher Torschütze auszeichnete. Ecke: „Wir haben noch alles versucht, aber keine der Chancen führte zum Ausgleich. Das letzte Tor quasi mit dem Abpfiff war dann egal.“



Im letzten Nachholspiel vor der Winterpause in der 2. Kreisklasse Süd empfängt der SV Jelmstorf am kommenden Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr, den Tabellenzweiten SV Ostedt. Mit einem Sieg können sich die mittlerweile fünf Punkte hinter Spitzenreiter MTV Himbergen zurückliegenden Gäste noch nachträglich zum Herbstmeister krönen.