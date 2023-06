Abschied nach 24 Jahren: Jennifer Wilhelms verlässt MTV Barum II

Von: Arek Marud

Raus mit Applaus: Jennifer Wilhelms hört nach 24 Jahren in Barum auf. © Marud, Arek

Ende einer jahrzehntelangen Erfolgsära. Die Fußballerinnen von Teutonia Uelzen verabschieden sich offiziell vom Bezirksfußball. Beim MTV Barum II hört Trainerin Jennifer Wilhelms nach 24 Jahren auf.

Landesliga

MTV Barum II - TuS Bröckel (So., 13)

Nach sage und schreibe 24 Jahren ist Schluss. Interimstrainerin und frühere Spielerin Jennifer Wilhelms feiert ihren Abschied in Barum und hört aus privaten Gründen auf. Die 30-Jährige kennt den Klub in- und auswendig und ist seit ihrer Geburt Vereinsmitglied. Mit sechs Jahren begann sie bei den Blau-Weißen mit dem Fußballspielen.



Ihr Nachfolger wird Axel Feige (die AZ berichtete). Auch Abwehrspielerin Sabrina Plankert beendet ihre Laufbahn. „Biene war überall einsetzbar. Mit ihren Weitschüssen hat sie oft ins Schwarze getroffen. Sie hat ein gutes Stellungsspiel und strahlt Ruhe am Ball aus“, bedauert Wilhelms.



Gegner TuS Bröckel ist eigentlich schon Meister bei drei Punkten und 13 Toren Vorsprung auf Verfolger FC Oste/Oldendorf. Doch Wilhelms sieht ihre auf Platz acht stehende Mannschaft keineswegs chancenlos. „Sie werden uns viel abverlangen. Wir wissen aber, dass wir an guten Tagen mithalten können.“ Das Hinspiel verloren die Barumerinnen trotz des klaren 0:3 relativ unglücklich. Es fehlen Natascha Iwers, Anna Lisa Martens (beide privat), Annika Moritz (verletzt) und Saskia Meyer (Dienst).





Bezirksliga

SG Lemgow/Dgst. - Teutonia Uelzen (Sbd., 14)

Am morgigen Sonnabend endet auch offiziell eine Erfolgsära. Teutonia Uelzen steigt erstmals nach Jahrzehnten in die Kreisliga ab. Die einstige Nummer eins des Uelzener Frauenfußballs spielte auch dank des (verstorbenen) Ehepaars Waldemar und Oda Haupt 23 Jahre ununterbrochen in der Verbandsliga, die später Landesliga und schließlich wieder Verbandsliga hieß. 2001/02 stieg sie in die Landesliga ab, fünf Jahre später in die Bezirksliga. Seitdem pendelte die Mannschaft zwischen der Landes- und Bezirksliga und erreichte 2014/15 als Landesliga-Vize den zweiten Platz in der Oberliga-Aufstiegsrelegation. Nun verabschieden sich die Blau-Gelben am Sonnabend beim Tabellenfünften SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn als Schlusslicht nach einer Ewigkeit Richtung Kreisfußball. „Ziel ist mit einigen Neuzugängen der Wiederaufstieg“, erklärt Trainer Lars Mehles. am