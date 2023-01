Der AZ-Abendvolkslauf ist zurück: Am 9. Juni geht es rund in Uelzen

Von: Bernd Klingebiel

Läufergruppen über die fünf und zehn Kilometer schlängeln sich wieder gewohnterweise durch die Uelzener Innenstadt; der 35. AZ-Abendvolkslauf steigt am Freitag, 9. Juni. © De la Porte

Nach drei virtuellen Ausgaben wird es den AZ-Abendvolkslauf 2023 wieder „zum Anfassen“ geben.

Uelzen - Uelzens größte Sportveranstaltung wird sich nach überstandener Pandemie am Freitag, 9. Juni, in altbewährter Form zurückmelden. Cheforganisator Jörg Deumann bestätigt: „Wir werden den AZ-Abendvolkslauf auf jeden Fall machen!“ Das Anmeldeportal soll Ende Februar/Anfang März freigeschaltet werden.

Bei der 34. und bisher letzten Auflage 2019 hatten der TV und Post SV Uelzen 2682 Anmeldungen gelistet. Die Teilnehmer verwandelten die Uelzener Innenstadt in ein farbenfrohes Läufermeer.



Mit ähnlichen Zahlen in Rekordnähe rechnet Deumann im nächsten Juni beim Wiederbeginn allerdings nicht. Er gibt sich bescheiden: „1000 Teilnehmer sind realistisch. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht.“ Eine belastbare Prognose ist jedenfalls nicht möglich. Denn die Erwartungen pendeln zwischen der befürchteten Zurückhaltung und dem Wunsch vieler, endlich wieder beim AZ-Abendvolkslauf mitwirken zu können. Eine Unbekannte sei auch die Startbereitschaft von Kindergärten, Schulen und Institutionen, die bisher immer gern in großen Gruppen mitliefen. Um eine Rekordjagd geht es den Organisatoren aber ohnehin nicht. Beim AZ-Abendvolkslauf zählen andere Werte, wie das gemeinschaftliche Erlebnis, Geselligkeit, Kameradschaft und der Spaß an der Bewegung.