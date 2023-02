Verwehrter Start bei Niedersachsenmeisterschaft: Schicksal der JSG Aue Wrestedt stößt beim NFV auf Verständnis

Von: Bernd Klingebiel

Brief mit Weitblick: Stefan Laakmann. © Klingebiel, Bernd

Die JSG Aue Wrestedt hat den Stein für eine mögliche Änderung in der Jugendordnung des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) ins Rollen gebracht.

Wrestedt/Barsinghausen – Nach einem Brandbrief habe der Vorsitzende des NFV-Verbandsjugendausschusses, Markus Schenke (Nienburg), die Einwände in einem Telefonat geteilt, erklärt der JSG-Teamverantwortliche Stefan Laakmann gegenüber der AZ.

Wie berichtet, darf die Wrestedter U18 trotz sportlicher Qualifikation über die Bezirks-Vizemeisterschaft im Konstrukt als Jugendspielgemeinschaft an der Niedersachsen-Endrunde im Futsal der A-Junioren nicht teilnehmen. „Wie soll ich meinen tief enttäuschten Kickern eine Entscheidung erklären, die mir selbst unsinnig erscheint?“ fragt Laakmann.



In seinem Brief bezeichnet er diese Regelung als nicht mehr zeitgemäß. Der Wrestedter: „Wir leben im Landkreis Uelzen in einem eher strukturschwachen Gebiet, in dem es sowieso schwierig ist, genügend Kinder/Jugendliche zu motivieren, Fußball zu spielen. Uns als Vereinen bleibt also gar nichts anderes übrig, als unser Glück in JSGs zu suchen.“

Laakmann betont: „In unserem Fall ist es tatsächlich so, dass wir nur als JSG einen geordneten Spielbetrieb aufrecht erhalten können. Es ist keine Zweckgemeinschaft mit dem Ziel, die besten Kicker im Umkreis zu rekrutieren und alle anderen in Grund und Boden zu spielen.“



Der Aue-Coach hatte mit einer persönlichen Kontaktaufnahme seitens des NFV nicht unbedingt gerechnet und zeigt sich darüber „hellauf begeistert“. Schenke habe die Einwände der JSG „bestätigt“ und angekündigt, den entsprechenden Paragrafen 11 der Jugendordnung (Absatz 6: „Der Aufstieg einer JSG über die Bezirksebene hinaus ist ausgeschlossen“) auf einer NFV-Sitzung am 21. April „zum Thema zu machen“ und „kippen“ zu wollen, sagt Laakmann. Der JSG-Coach hat bereits die Junioren-Funktionäre im Fußballbezirk Lüneburg angeschrieben und um „ihre Stimmen“ gebeten.



Auch Laakmann weiß: Seine U18-Kicker werden trotzdem nicht bei der Niedersachsenmeisterschaft spielen. Denn die ist bereits am morgigen Sonnabend in Cuxhaven. Laakmann stellt klar: „Ich habe das nicht gemacht, um auf eine Mitleidseinladung zu hoffen!“