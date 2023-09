„Publikum ist wie ein Mann mehr für uns“

Nach 15 Jahren wieder Verbandsliga in Uelzen: TVU erwartet MTV Braunschweig II

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Die Neuzugänge der Black Owls – hier Nicklas Krüger – sorgen für einen breiteren Kader. © Zapieranski, Andre

Gewaltige Vorfreude bei den Handballern des TV Uelzen. Nach 15-jähriger Abstinenz feiern die Black Owls ihr Comeback in der Verbandsliga. Bei der Saisonpremiere geht es gegen MTV Braunschweig II.

Uelzen - Darauf hat der TV Uelzen 15 Jahre warten müssen. Erstmals seit dem Abstieg 2008 spielen die Black Owls wieder in der Handball-Verbandsliga Niedersachsen. Zum Saisonstart hat Spielleiter Jens Schoof dem Aufsteiger eine Heimpart(y)ie serviert. Am morgigen Sonnabend kämpft der TVU gegen den MTV Braunschweig II um die ersten Punkte. Beginn ist um 19 Uhr in der HEG-Halle.

Hinter den Uelzenern liegt eine intensive Vorbereitung, vor ihnen eine große Herausforderung. Die Löwenstädter beendeten die letzte Saison in der Verbandsliga auf dem siebten Tabellenplatz. Sie fuhren mehr Siege (14, davon nur vier auswärts) als Niederlagen (11) ein, verbuchten ein Unentschieden.



Insbesondere zu Saisonbeginn befürchtet TVU-Trainer Maurice Maus, dass die Reserve gespickt sein könnte mit Braunschweiger Dritte-Liga-Akteuren aus der Ersten. Deswegen hat der Coach bisher auch noch nicht nachgeschaut, ob die Profis am Samstagabend hoffentlich parallel spielen. „Das macht mich nur nervös“, sagt er und muss stark sein: Der MTV I spielt bereits am Freitagabend in Burgdorf!



In die Vorfreude im Uelzener Lager mischen sich einige personelle Probleme. Mit Stefan Trieglaff, den Maus zum Comeback umzustimmen versucht, und Steffen Schenk fehlen aktuell zwei Routiniers, die bestimmende Rollen in der Abwehr einnehmen. „Das ist ein erheblicher Einschnitt“, bedauert der Coach. So wird bis auf Weiteres der bisherige Leitwolf Ngadhnjim Xhafolli aufs Parkett zurückkehren, der aus beruflich/privaten Gründen damit liebäugelte, nach dem Aufstieg sportlich kürzerzutreten (AZ berichtete).



Sorgen bereiten auch die TVU-Torgaranten Lukas (Rippenprellung) und Johannes Specht (Grippe und Oberschenkelprobleme) sowie Kapitän Marius Eder (Grippe). Deren Einsätze sind fraglich. Mit seinen vier Neuzugängen Lennart Fraedrich, Nicklas Krüger, Janis Eberhardt und Henning Reinecke (Torwart) ist das Team jetzt aber „deutlich breiter aufgestellt“, sagt Maus.



„Das wird cool!“, freut er sich auf die Auftaktpartie und die Saison, die der TVU mindestens auf Rang 13 beenden möchte. Denn wegen einer Spielklassenreform (siehe Hintergrundbericht) wird nur der Tabellenletzte in die Landesliga absteigen, die ab der Saison 24/25 unter die Regie der Handballregionen fallen wird. „Praktisch ein Doppelabstieg“, will Maus ein solches Schreckenszenario unbedingt verhindern.





„Publikum ist wie ein Mann mehr für uns“

So baut der TVU auch und insbesondere in der Verbandsliga auf die Unterstützung der Fans, die die HEG-Halle zu einer Handball-Festung gemacht und das Team zum Aufstieg getragen haben. Die letzte sportliche Niederlage der Black Owls in der heimischen Arena ist jetzt 15 Monate her, 27:32 gegen Lüneburg. Maus: „Das Publikum hat uns sehr nach vorn gebracht. Es ist wie ein Mann mehr für uns!“