MTV muss sich mit einem Remis begnügen

Fußball-Bezirksliga: Barumer 1:1 gegen den MTV Lüneburg II zum Saisonstart

+ © Bernd Klingebiel Der MTV Barum (Mitte Simon Marks) und der MTV Treubund Lüneburg II (links Fabian Nawrot mit Jonas Werner) lieferten sich ein umkämpftes Duell. © Bernd Klingebiel

Barum - von Bernd Klingebiel. Der MTV Barum ist mit einem Unentschieden in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga gestartet. Am Freitagabend trennten sich die Blau-Weißen in einem vorgezogenen Spiel vom MTV Treubund Lüneburg II 1:1 (0:1).