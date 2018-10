Müllers Titelpremiere

rkr Suderburg. Das schöne Herbstwetter hatte auch seine Schattenseiten.

Die Organisatoren der Individualkreismeisterschaften im Tischtennis für die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg vermuteten, dass die Senioren-Meldezahl in Suderburg auch deshalb nicht so hoch wie gewünscht war.

Bei den Damen war sogar nur eine Meldung vorhanden, sodass entschieden wurde, einzelne Klassen zusammenzulegen. Im Doppel wurden alle Teilnehmer in einem Wettbewerb zusammengefasst. So kamen immerhin zwölf Doppel zusammen. Kreismeister wurden die Paarung Oliver Schütz (MTV Bad Bevensen)/Jan Vogel (ESV Uelzen) nach einem überzeugenden 3:1-Finalsieg gegen Holger Mandel (TV-Rätzlingen)/Reiner Krebel (Post SV Uelzen). Im Einzel trafen die Doppelkreismeister aufeinander. Schütz siegte gegen Vogel mit 3:1.

15 Teilnehmer starteten bei der männlichen Jugend. Vier Gruppen wurden gebildet, sodass genügend Spiele für die Teilnehmer möglich wurden. Am Ende setzte sich Elmar Timm (SV Holdenstedt) gegen Daniel Missal (Post SV Uelzen) mit 3:1 im Finale durch. In der Doppelkonkurrenz siegten ebenfalls Elmar Timm (SV Holdenstedt) mit Lasse Maroska (TSV Bienenbüttel) mit 3:0 über ein Doppel aus dem Nachbarkreis.

Bei den sechs Mädchen gewann Victoria Badura (SV Holdenstedt) gegen Finalgegnerin Christina Pufal (TSV Wrestedt/Stederdorf) mit 3:1. Da im Doppel nur drei Paarungen zustande kamen, wurde im Gruppenmodus gespielt. Badura (SV Holdenstedt) und Lynn-Kristin Napierala (Post SV Uelzen) wurden Kreismeister.

Beim letzten Wettbewerb des ersten Tages starteten die Herren mit TTR-Werten bis 1650. Martin Zizer (Post SV Uelzen) und erneut Oliver Schütz (MTV Bad Bevensen) standen sich im Endspiel gegenüber. Auch dieses Mal hieß der Sieger Schütz (kleines Foto: Krebel), der damit die Herren-Konkurrenzen dominierte.

Am 2. Tag ging es zunächst mit den Schülern A los. Mit 18 Teilnehmern war das Feld gut besetzt. Im Einzel triumphierte Lasse Maroska gegen seinen Dauerkonkurrenten Daniel Missal (3:0).

Später wurde es voll in der Halle in Suderburg, denn die beiden Wettbewerbe mit den meisten Meldungen standen zur Entscheidung an. In der Leistungsklasse Herren bis 1400 TTR-Punkte traten 32 Teilnehmer an. Durchsetzen konnte sich Niklas Brakenhoff (MTV Gerdau), der René Tillmann (Post SV Uelzen) mit 3:1 im Endspiel bezwang. Doppelkreismeister wurden Olaf Singer/Michael Rex (beide MTV Barum) nach einem 3:2 gegen Tillmann (Post SV Uelzen)/Reinhard Siegel (SC Kirch-/Westerweyhe).

Die Königsklasse „Herren offen“ umfasste 22 Starter. Im Halbfinale waren bis auf den Dominator Oliver Schütz vom Vortag nur noch Akteure des Post SV Uelzen zu finden. Während Youngster Linus Müller mit Schütz leichteres Spiel hatte (3:0), gewann sein Bruder Elias gegen Timo Thiele nur die ersten beiden Sätze, dann übernahm Thiele das Heft und zog mit 3:2 ins Finale ein. Dort war Müller aber eine Nummer zu groß und gewann nach einem 3:0 erstmals den Kreismeistertitel. Im Doppel zogen die Beiden wieder an einem Strang und bezwangen Falko Engel/Martin Zizer (beide Post SV Uelzen) mit 3:2. Die Vereinswertung ging an den TSV Bienenbüttel mit 75 Punkten vor dem Post SV (57) und MTV Himbergen (38,5).