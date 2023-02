MTV Römstedt siegt mit 4:0 und spendet 1700 Euro für Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

Bezirksliga

Nick Tappe (rechts) zieht im Sprint an den Holdenstedtern Ole Engelke und Rinor Sahiti vorbei.

Doppelter Erfolg für den MTV Römstedt. Der Fußball-Bezirksligist hat das einseitige Duell gegen den SV Holdenstedt mit 4:0 gewonnen und präsentierte nach Spielende eine stolze Summe.

Römstedt - Die Römstedter spendeten insgesamt 1700 Euro für die Opfer des verheerenden Erdbebens in Syrien und der Türkei. Das gesamte Eintrittsgeld aus dem Derby gegen den SV Holdenstedt von 775 Euro wurde durch den Verein um die gleiche Summe aufgestockt. Die 1. und 2. MTV-Herren steuerten zusätzlich 150 Euro aus der Mannschaftskasse bei.

Die Tore für die klar überlegenen Hausherren gegen den sich tapfer wehrenden SV Holdenstedt erzielten Henrik Tutas, Cedric Ziegenfuß per Strafstoß, Jeremy Fritz und Immanuel Wielandt.

Der TuS Bodenteich unterlag unglücklich mit 1:3 gegen den VfL Breese-Langendorf. Die Partien des VfL Suderburg in Barendorf und MTV Barum in Küsten fielen wegen Unbespielbarkeit der Plätze aus. Rosche siegte bereits am Sonnabend mit 4:0 in Emmendorf.

MTV Römstedt - SV Holdenstedt 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Tutas (30.), 2:0 Ziegenfuß (FE/70.), 3:0 Fritz (75.), 4:0 Wielandt (84.).



TuS Bodenteich - VfL Breese-Langendorf 1:3 (0:0)

Tore: 0:1 Strache (56.), 0:2 Stahlbock (66.), 1:2 H. Schweden (76.), 1:3 Meier (80.).



TSV Bardowick - Vastorfer SK 8:0 (3:0)

Tore: 1:0 Neumann (11.), 2:0 Kaufmann (23.), 3:0, 4:0, 5:0 Zemke (34., 56., 72.), 6:0, 7:0 Glüsing (75., 83.), 8:0 Okunnuga (86.).