MTV Römstedt gewinnt den 34. Budenzauber des TuS Ebstorf

Von: Bernd Klingebiel

Hauptdarsteller: Der MTV Römstedt (rechts) gewann das Turnier gegen den MTV Barum (links); Landesligist Teutonia Uelzen (Mitte) schied überraschend als Dritter der Gruppe A bereits in der Vorrunde aus. © Bernd Klingebiel

Entscheidung gegen Mitternacht: Der MTV Römstedt hat am Freitagabend (30. Dezember) den 34. Budenzauber des TuS Ebstorf gewonnen. In der vollbesetzten Sporthalle an der Fischerstraße setzten sich die Schwarz-Roten im Endspiel zweier Fußball-Bezirksligisten gegen den MTV Barum mit 6:0 durch.

Ebstorf - Platz drei ging an den Kreisklassenvertreter TuS Wieren durch ein 4:2 im „kleinen Finale“ gegen Eintracht Munster. Titelverteidiger TuS Ebstorf eröffnete das Turnier mit einer 1:2-Pleite gegen die Wierener, für die Christopher Schulz das erste Tor des Abends markierte, und schied punktlos bereits in der Vorrunde aus. Auch Landesligist Teutonia Uelzen schaffte es als klassenhöchster Teilnehmer nicht in die Zwischenrunde, blieb als Dritter der Gruppe A vorzeitig auf der Strecke.