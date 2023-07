Schocks für MTV Römstedt: Pokalpleite und Leistungsträger mit Kreuzbandriss

Von: Bernd Klingebiel

Das hätte der Lucky-Punch für die Römstedter werden können, doch Yannik Gausmann scheitert sechs Minuten vor Schluss an Heidetals Torwart Bairam-Maxim Wulf, der kurz danach zum Helden im Elfmeterschießen werden sollte. © De la Porte, Immo

Böses Erwachen für den MTV Römstedt. Der Favorit ist bei Aufsteiger FC Heidetal überraschend aus dem Fußball-Bezirkspokal geflogen. Zudem trifft die Schwarz-Roten eine Hiobsbotschaft.

Ehlbeck/Römstedt – Der amtierende Bezirksliga-Vizemeister kassierte beim Neuling auf dem Sportplatz in Ehlbeck eine 3:5-Niederlage nach Elfmeterschießen und ist nach dem SV Rosche das zweite Uelzener Team, das in der Vorrunde die Segel streichen musste. Der SVR hatte am Mittwoch mit 0:4 in Wendisch Evern verloren.

Fußball-Bezirkspokal Lüneburg Qualifikation - die Ergebnisse auf einen Blick



MTV Borstel-Sangenstedt - TSV Elstorf 1:3

Wendisch E. - SV Rosche 4:0

TuS Eschede - TuS Hermannsburg 5:4

Langlingen - SG Eldingen 0:2

SVN Buchholz - Lindwedel/H. 0:7

Ciwan Walsrode - Eintracht Munster 1:4

Ochtmisser SV - TuS Neetze 1:4

FC Heidetal - MTV Römstedt n.E. 5:3

Reppenstedt - MTV Lüneburg 1:2

SV Scharnebeck - TSV Bardowick 0:2

Lüneburger SV - Barendorf 3:0

Neu Wulmstorf - SG Scharmbeck-P. 2:6

TSV Groß Meckelsen - SV Anderlingen 4:5

TSV Achim - TB Uphusen 0:3

TSV Altenwalde - TSV Stotel 6:4

Deinster SV - TSV Apensen 1:2



„Mir war bewusst, dass es ein enges Spiel werden würde“, sagte Römstedts neuer Cheftrainer Moritz Niebuhr und hatte vor dem „sehr gut verstärkten“ Gegner gewarnt. Umso mehr, weil seine Mannschaft personelle Tiefschläge verkraften muss. Leistungsträger Jeremy Fritz, der sich beim Vorbereitungsturnier in Holdenstedt verletzte, bekam jetzt die Diagnose: Kreuzbandriss! Harlee Tianaoelijaona verdrehte sich im Testspiel am Freitagabend gegen Bodenteich (3:1) das Knie. Und Ali Halawi musste gegen Heidetal in der ersten Halbzeit verletzt vom Platz.

Nach dem Pausenrückstand im Ehlbecker Hexenkessel vor rund 200 Zuschauern durch einen Treffer von Michel Kusak (43.) bekam Römstedt das Geschehen „besser in den Griff“, erklärte Niebuhr. Der MTV benötigte dennoch ein kurioses Eigentor durch eine verunglückte Kopfballrückgabe von Nino Pinnow-Karus (68.) zum insgesamt schmeichelhaften Ausgleich. Letzlich rettete Schlussmann Niklas Sore den MTV mit „bärenstarken Paraden“ ins Elfmeterschießen. Kamel-Ramon Mounzer und Niklas Witzke verwandelten vom Punkt, doch Cedric Ziegenfuß als zweiter und Kevin Galinowski als vierter Schütze scheiterten vom Punkt.

So geht es weiter für die Uelzener Mannschaften, 1. Hauptrunde (23. Juli)

MTV Barum - TSV Bardowick So. 15:00



VfL Suderburg - Lüneburger SK So. 15:00



SV Emmendorf - SV Küsten So. 15:00



SV Holdenstedt - Teutonia Uelzen So. 15:00