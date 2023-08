MTV Römstedt ist beim 8:0 gegen TuS Reppenstedt „brutal effektiv“

Bezirksliga

Der MTV Römstedt hat sich für die anstehenden Topspiele warmgeschossen. Nach mäßigem Saisonstart schoss der Fußball-Bezirksligist den TuS Reppenstedt mit sage und schreibe 8:0 ab.

Uelzen/Landkreis - „Wir waren im letzten Drittel sehr effektiv und haben die Chancen mit brutaler Effektivität genutzt. Es war wichtig, das Erfolgserlebnis zu feiern“, lobte Römstedts Trainer Moritz Niebuhr im Hinblick auf die anstehenden Partien gegen Spitzenreiter Wendisch Evern, Küsten und Barum.

Der SV Holdenstedt bleibt die Überraschungsmannschaft. Die von einigen als Abstiegskandidat gehandelten Lila-Weißen haben sich nach dem 1:0-Sieg in Scharnebeck in der Spitze festgesetzt und sind Dritter hinter dem MTV Barum, der am 4. Spieltag erstmals sieglos blieb und in Adendorf 3:3 unentschieden spielte. Im Aufwind befindet sich der SV Emmendorf nach seinem zweiten Dreier in Folge. Der SV Rosche holte den ersten Saisonsieg. Böse unter die Räder kam erneut der VfL Suderburg.

SV Rosche -

Lüneburger SV 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 J. Grefe (5.).

TuS Barendorf -

SV Emmendorf 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Becker (16.), 1:1 Ambrosius (45.+2), 1:2 Würker (78.).

TSV Gellersen -

SV Wendisch Evern 2:3 (2:1)

Tore: 0:1 Sell (22./Strafstoß), 1:1, 2:1 Demir (30., 35.), 2:2 P. Boelter (49.), 2:3 Wendt (89.). Rote Karte: Gellersen (47.).

VfL Breese-Langendorf -

SV Küsten 2:2 (0:0)

Tore: 1:0 Wieczorek (60.), 2:0 Meier (61.), 2:1 Schulz (89.), 2:2 Renken (90.).

TSV Adendorf -

MTV Barum 3:3 (2:3)

Tore: 0:1 Maaß (1.), 1:1 Peucker (3.), 1:2 Banaschik (13.), 2:2 Warncke (32.), 2:3 Maaß (45.+2), 3:3 Franke (49.).

SV Scharnebeck -

SV Holdenstedt 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Haaker (75.).

VfL Suderburg -

FC Heidetal 1:5 (1:2)

Tore: 0:1 Held (10.), 0:2 Konik (27.), 1:2 Wrede (45.), 1:3 Horn (70.), 1:4, 1:5 Wischmann (79., 85.).

MTV Römstedt -

TuS Reppenstedt 8:0 (3:0)

Tore: 1:0 Tappe (19.), 2:0 Wielandt (23./FE), 3:0, 4:0, 5:0 Schulz (43., 50., 52.), 6:0, 7:0 Tutas (64., 76.), 8:0 Gausmann (85.).