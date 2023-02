MTV Römstedt spendet Eintrittsgeld aus dem Derby gegen SV Holdenstedt für Erdbebenopfer

Von: Arek Marud

Antakya: Rettungskräfte und Sanitäter bergen eine Person aus einem eingestürzten Gebäude. Auch rund eineinhalb Wochen nach der Erdbebenkatastrophe mit Zehntausenden Toten erschüttern immer noch weitere Erdstöße die Katastrophenregion © Ugur Yildirim/DIA/dpa

Nach dem Todes-Erdbeben in Syrien und der Türkei will der MTV Römstedt helfen und spendet das komplette Eintrittsgeld aus der Partie gegen den SV Holdenstedt.

Römstedt - Der Fußball-Bezirksligist MTV Römstedt hilft den Erdbebenopfern und nutzt dazu das Sonntagsderby gegen den SV Holdenstedt (15 Uhr). Das gesamte Eintrittsgeld soll gespendet werden. Der Verein wird obendrein die Summe aus dem Ticketverkauf verdoppeln, erklärt Trainer Torben Tutas. Römstedts 1. und 2. Herren wollen sich ebenfalls beteiligen und steuern den Erlös aus dem „Spiel der Legenden“ bei, der ursprünglich in die Mannschaftskasse geflossen war. Die Spieler erhöhen zusätzlich den Betrag, um auf eine Runde Summe von insgesamt 150 Euro zu kommen.

Zum Spiel: Die Holdenstedter haben schlechte Erinnerungen an Römstedt. Im Hinspiel verletzten sich fünf Spieler. Niels Hachmeister und Tobias Fischer zogen sich Kreuzbandrisse zu. Steven Langner eine schwere Oberschenkelverletzung. Felix Lüring aus dem SVH-Trainerteam würde den Hinspiel-Punktgewinn am liebsten abgeben und die Verletzungen rückgängig machen. Nils Burmeister traf in der 95. Minute zum 1:1-Endstand. Römstedt war damals aber weit weg von jetzigen Form. Lüring: „Es wird jetzt schwerer. Aber ein David kann auch mal einen Goliath schlagen.“ Niklas Teßmann ist nach seiner zehnten (!) Gelben Karte gesperrt. Tristan Riggert fehlt mit fünf Verwarnungen. Lars Burmeister ist studien- und Andre Heß urlaubsbedingt verhindert. Der Einsatz von Sören Obst (Handschwellung) wackelt.

Tobias Fischer (links) war einer von drei Holdenstedtern, die sich im Hinspiel gegen Römstedt (Jeremy Fritz) schwer verletzten. Er riss sich das Kreuzband. © De la Porte

Römstedt kann mit einem Sieg eventuell Platz zwei ausbauen. Mehr ist nicht drin, betont Torben Tutas. „Auch der Vizetitel wäre ein Riesenerfolg. Bardowick (Spitzenreiter / Anm. d. Red.) spielt sehr konstant.“ Beim TSV hat Trainer Roman Razza unter der Woche seinen Vertrag bis 2024 verlängert, teilte der Klub am Donnerstag mit. Was Tutas trotz fehlender Titelaussichten imponiert: „Es macht mich stolz, dass sich keiner hängen lässt. Ich bin froh, dass die Jungs nicht nachlassen.“

Auch für den Gegner hat Tutas ein dickes Lob übrig: „Sie haben eine gute Mischung, viele junge Wilde. Holdenstedt hat sich akklimatisiert. Ein guter Aufsteiger. Wir haben im Hinspiel den Sack nicht zugemacht und waren in der Schlussphase zu nachlässig. Ich hoffe auf ein schönes Spiel ohne Verletzte.“ am