Debütant MTV Römstedt gewinnt das Holdenstedter Fußballturnier

Von: Bernd Klingebiel

Im Endspiel eine Klasse für sich. Der MTV Römstedt sicherte sich überlegen bei seiner ersten Teilnahme den Intersport Ramelow Cup. © de la Porte

Der MTV Römstedt hat am Sonntagabend (9. Juli) bei seiner ersten Teilnahme überhaupt das Fußballturnier um den 18. Intersport-Ramelow-Cup des SV Holdenstedt gewonnen.

Uelzen-Holdenstedt - Die Schwarz-Roten bezwangen im Endspiel vor 340 Zuschauern den Titelverteidiger SV Holdenstedt mit 4:0 (2:0). Toren. An dem Turnier nahmen die sechs Uelzener Bezirksligisten teil, die sich in zwei Vorrundengruppen für die jeweiligen Platzierungsspiele qualifiziert hatten.

18. Intersport-Ramelow-Cup des SV Holdenstedt: Das Turnier auf einen Blick Spiel um Platz 5 SV Rosche - SV Emmendorf 1:4 (1:2)

Tore: 0:1 Gröger (20.), 0:2 Heinze (27.), 1:2 Riechers (45.), 1:3 Helmke (85.), 1:4 Badekow (89.)

Spiel um Platz 3 MTV Barum - VfL Suderburg 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Pautzsch (35.), 0:2 Maulhardt (49.).

Endspiel MTV Römstedt - SV Holdenstedt 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Fritz (4.), 2:0 Galinowski (30.), 3:0 Ziegenfuß (70./FE), 4:0 Mounzer (76.).

Bester Spieler des Turniers: Ali Halawi (Römstedt). Bester Torwart: Malte Klaunig (Holdenstedt). Bester Torschütze: Nick Tappe (2/Römstedt).

Der Turniersieger erhielt außer dem Wanderpokal eine Prämie von 250 Euro für die Mannschaftskasse. 150 Euro gehen an Holdenstedt auf Rang zwei. Die Nächstplatzierten wurden mit 100 und 50 Euro belohnt. Der dritte Platz ging an den VfL Suderburg. In einer Neuauflage des „kleinen Finales“ aus dem Vorjahr besiegten die Schwarz-Roten den MTV Barum nach Toren von Christian Pautzsch und Dennis Maulhardt mit 2:0 (1:0).

Fünfter wurde der SV Emmendorf, der sein Platzierungsspiel gegen den SV Rosche mit 4:1 (2:1) gewann.

Die Organisatoren wählten Römstedts Neuzugang Ali Halawi zum besten Spieler des gesamten Turniers. Die Auszeichnung als bester Torhüter wurde Malte Klaunig (SV Holdenstedt) zuteil. Römstedts Nick Tappe erhielt mit den zwei Treffern seines Vorrunden-Doppelpack gegen Rosche die Torjägerkanone. Diese Statistik führt seit 2012 unangefochten Lukas Burghardt an. Der jetzige Angreifer von Kreisligist Union Bevensen netzte seinerzeit für den insgesamt zwölffachen Champion und Rekordsieger Teutonia Uelzen elf Mal!

Die Temperaturen jenseits der 30 Grad im Schatten verlangten den Kickern während der Platzierungsspiele alles ab. Die 340 Zuschauer „hielten alle von 13 bis 19.30 Uhr durch“, lobte Matthias Engelke das Stehvermögen und zeigte sich zufrieden: „Bei dieser Hitze hatten wir nicht mit so vielen Fans gerechnet!“ Insgesamt sahen an den drei Turniertagen damit rund 700 Zuschauer die Partien.

Und noch etwas hielten die Veranstalter fest: „Insgesamt gab es an allen Tagen gute Schiedsrichterleistungen.“