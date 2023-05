Römstedts Debütant Theo Radtke mit Tor und Riesenspiel beim 3:0 in Emmendorf

Von: Arek Marud

Theo Radtke (rechts) erzielte per Kopf die Römstedter Führung nach einer Ecke. © Marud

Wenig Höhepunkte, aber drei Tore: Der Fußball-Bezirksligist MTV Römstedt hat das Nachholspiel am Mittwochabend beim SV Emmendorf mit 3:0 gewonnen.

Emmendorf - Ausgerechnet ein „Nobody“ hat dem MTV Römstedt aus der Patsche geholfen. Youngster Theo Radtke hat die entscheidenden Akzente beim 3:0-Auswärtssieg des schwächelnden MTV Römstedt im Nachholspiel am Mittwochabend beim SV Emmendorf gesetzt. Einmal eingewechselt, nun erstmalig in der Startelf und nach zehn Minuten die Römstedter Führung erzielt. In einem extrem ereignisarmen Spiel gelang dem Newcomer und Startelf-Debütanten Theo Radtke der Führungstreffer. Nach Ecke von Henrik Tutas schüttelte er in der Luft Hannes Helmke ab und traf per Kopf zum 1:0. „Er hat ein Riesenspiel gemacht“, lobte der MTV-Trainer Torben Tutas den defensiven Mittelfeldspieler, der seit Anfang 2023 mittrainiert, aus der A-Jugend stammt und regelmäßig in der 2. Herren zum Einsatz kommt.

Nach der Pause steigerte sich der MTV dank taktischer Umstellung etwas. Cedric Ziegenfuß (50.) und Serhan Savran (58.) erhöhten auf 3:0