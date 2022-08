MTV Himbergen sagt 35. Göhrdelauf ab und stellt die Traditionsveranstaltung komplett ein

Von: Bernd Klingebiel

Der Göhrdelauf aus dem Jahr 2019 wird der letzte dieser Art gewesen sein. © M. Klingebiel

Nächste Hiobsbotschaft für die kriselnde Volkslauf-Szene im Landkreis Uelzen. Auch der Göhrdelauf wird eingestellt.

Himbergen – Ilmenaulauf in Bad Bevensen – abgeschafft! Herbstlanglauf des VfL Suderburg – als Rettungsversuch in den Sommer verlegt! Seeparklauf in Bad Bodenteich – auf der Kippe! Und jetzt geht es dem Göhrdelauf an den Kragen.

Der MTV Himbergen hat das für Sonntag, 23. Oktober, geplante Sportevent wie schon 2020 und 2021 abgesagt. Schlimmer noch für alle Hobbyläufer: „Es wird auch zukünftig keinen Göhrdelauf mehr geben, die Veranstaltung ist eingestellt worden“, bestätigt Erhard Persiel gegenüber der AZ. Der Organisationsleiter ist betrübt: „Wir wollten die 35 eigentlich unbedingt vollmachen.“



„Anweisungen nicht mehr hinnehmen“

Das Ende der Himberger Geschichte nach 34 Auflagen setzt den schleichenden Niedergang der Volksläufe im Landkreis fort. Corona ist der Katalysator. Die Gründe für die Absage in Himbergen sind jedoch vielschichtiger.



Für den Göhrdelauf seien die Aula der Schule und die Umkleiden/Duschen in der Sporthalle unbedingt erforderlich. Persiel: „Leider ist die Zusammenarbeit mit der Schule, der Samtgemeinde und insbesondere mit dem Hausmeister der Grundschule im Hinblick auf die Nutzung der Aula und Sporthalle nicht befriedigend. Die Auflagen und Beeinträchtigungen durch die Anweisungen des Hausmeisters können und wollen wir nicht mehr hinnehmen.“ Persiel spricht von „Nadelstichen“.



Hinzu komme, dass aus Gründen des Infektionsschutzes Aula und Sporthalle „wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen werden“. Alternativ ein großes Zelt aufzustellen, „kostet einen Haufen Geld“ und sei „Ende Oktober“ nicht zumutbar.



Die Samtgemeinde geht auf die Vorwürfe nicht ein: „Das Göhrdelauf-Team hat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf lediglich per Mail mitgeteilt, dass der 35. Göhrdelauf abgesagt und die Veranstaltung für die Zukunft eingestellt wurde“, erklärt Ordnungsamtsleiterin Stefanie Maus auf Nachfrage der AZ.



Helfer „sind in die Jahre gekommen“

Der MTV Himbergen leidet unter einem Helferproblem, wie andere Laufveranstalter auch. „Wir finden einfach keine Leute mehr“, beklagt Persiel. Die Streckenposten seien „alle jenseits der 70 Jahre“ und das Gros der Unterstützer aus dem Himberger Lauftreff über 60.



Der Göhrdelauf benötige eine Anzahl von etwa 30 Helfern und 20 Streckenposten, die „mittlerweile alle in die Jahre gekommen sind“. Der Organisationsleiter: „Es wurde vermehrt der Wunsch geäußert, nicht mehr beim Göhrdelauf eingesetzt zu werden. Nachwuchs gibt es leider nicht in entsprechender Anzahl.“



Ausschlaggebend für die Absage seien zudem erforderliche Veränderungen im seit Jahrzehnten gewohnten Streckenverlauf. Durch Neubauten an der ehemaligen Laufstrecke vom Sportplatz zur Wiebeckstraße sei dieser Durchgang nicht mehr nutzbar. Persiel: „Eine andere Strecke über den Gehweg an der Landesstraße muss vom Landkreis gebührenpflichtig genehmigt werden.“



Der ehemalige Parkplatz vor der Schule könnte dadurch nicht mehr genutzt werden. Als Ausweichparkplatz sei die Fläche der Gemeinde an der Wiesenstraße vorgesehen gewesen. Persiel: „Hierzu hat der Landkreis aber auch eine genaue Planung für die Laufwege der ankommenden Sportler zur Grundschule mit Querung der Landesstraße angefordert.“



Eine andere Möglichkeit einer Laufstrecke ohne die 20 Kilometer sei der Weg von der Grundschule über den „Strother Berg“ in Richtung Strothe und zurück. Persiel: „Leider ist dieser Feldweg durch Schotter für Läufer völlig ungeeignet. Andere Möglichkeiten sehen wir derzeit nicht.“



Mit allem Drumherum von der Verpflegung der Streckensicherungskräfte der Feuerwehr, über den Sanitätsdienst bis hin zu den Genehmigungskosten des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV) summierten sich die Kosten, „die die Einnahmen durch Startgelder nicht mehr kompensieren“, sagt Persiel.



Medaillen als Erinnerung bestellen Die hochwertigen Keramik-Medaillen für den Göhrdelauf produzierte von Anfang an Imke Constien, die in Himbergen als Imke Dreyer geboren wurde. Auch für den 35. Göhrdelauf hat sie 2021 Medaillen gefertigt, vorausschauend ohne Jahreszahl. Sie können nun als Erinnerung an den Göhrdelauf zum Herstellungspreis von jeweils drei Euro plus Versand beim MTV per E-Mail (info@mtv-himbergen.de) erworben werden.

Organisationsleiter Erhard Persiel: „Insgesamt war der Göhrdelauf mit Walking eine aufwendige, aber schöne und erfolgreiche Veranstaltung.“ Er habe den MTV „über die Grenzen des Landkreises bekannt gemacht“.