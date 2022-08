9:1! MTV Himbergen feiert Schützenfest

Von: Aron Sonderkamp

Slava Levin (links) hat gerade für Sperber Veerßen das 1:1 gegen den FC Oldenstadt erzielt, wird von Justin Kapintschew bestürmt und geherzt. © Immo de la Porte

Fulminantes Comeback! Der MTV Himbergen feierte nach seinem Umzug aus der Nord- in die Südstaffel der 2. Fußball-Kreisklasse zum Saisonauftakt gegen den MTV Gerdau ein 9:1-Torfestival.

Uelzen/Landkreis – Der MTV Römstedt II gewann mit 1:0 gegen den SV Ostedt, während der TuS Ebstorf II beim SSV Gusborn mit 1:4 unterlag. Im Spiel der Woche trennten sich die SV Sperber Veerßen und der FC Oldenstadt mit 1:1.

Zum Auftakt in die neue Saison der 2. Kreisklasse gewann der MTV Römstedt II im frühen Mittagsspiel des gestrigen Sonntags mit 1:0 gegen den SV Ostedt. Neu-Trainer Riccardo Baich zeigte sich zufrieden: „Die erste Halbzeit war einseitig für uns. Auch das 1:0 war völlig verdient.“ In der 28. Minute war es Dominic-Pascal Visscher, dem das Tor des Tages gelang. „Die zweite Halbzeit hatte Ostedt Vorteile“, räumte Baich noch ein. Unterm Strich gilt für ihn jedoch: „Trotzdem ist der Sieg verdient.“



Der MTV Himbergen setzte mit seinem 9:1 gegen Gerdau ein dickes Ausrufezeichen nach seiner Rückkehr in die Südstaffel. In der 19. Minute eröffnete Eike-Sören Mittendorf den Torreigen für Himbergen. Eine Minute später erhöhte Max Quittenbaum, Nico Knape (39.) und Jan Grelle stellten auf 3:0. Jan Grelle traf jedoch vor der Halbzeit noch zum 1:3-Anschluss (42.).



Himbergen ließ sich nicht verunsichern. Knape netzte zum zweiten Mal (51.), und Juri Malina schnürte innerhalb von fünf Minuten einen Doppelpack (54./59.).



Beim 6:1 ließ es Himbergen jedoch nicht bewenden. Mittendorf (71.), Alexander Krause (73.) und Dominik-Sebastian Weile (75.) machten den Sonntag für den MTV endgültig perfekt.



Der SV Karwitz gewann den Auftakt gegen den TSV Groß Hesebeck/R. mit 2:0. In der ersten Halbzeit blieb die Partie jedoch vorerst torlos. Erst in Durchgang zwei stellte Felix Neumann in der 51. Minute auf 1:0 für den SVK. Neumann war es auch, der vier Minuten vor Schluss mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:0-Sieg perfekt machte.



Enttäuschend verlief der Liga-Auftakt für den TuS Ebstorf II. Ein Doppelschlag durch Abdelkarim Mahamad Diar (14.) und Gerrit Lühr bescherte dem Ebstorfer Unterbau eine kalte Dusche.



Danach blieb es sehr lange ruhig vor den beiden Toren. Erst 18 Minuten vor Schluss ging es noch einmal rund. Fabian Zerulla brachte noch ein wenig Spannung durch seinen Anschlusstreffer in die Partie (72.). Vier Minuten später war die Euphorie dann schon wieder dahin. Lühr stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages (76.) auf 3:1. Frederik Witt machte mit seinem Treffer (89.) endgültig den Deckel drauf.



2. KK Spiel der Woche



Keinen Sieger hatte das Spiel der Woche parat. Das Stadtteilderby zwischen der SV Sperber Veerßen und dem FC Oldenstadt ging mit 1:1 zu Ende. Dafür durfte das Publikum über ein Tor zum Zungeschnalzen staunen. Oldenstadts Dorian Hoffmann traf per Volleyabnahme nach nur sechs Minuten. „Ein unfassbarer Sonntagsschuss“, war FCO-Coach Ingo Wahrmann begeistert. Auch Veerßens Trainer Oliver Ecke („ein unhaltbarer Traumvolley“), staunte nicht schlecht.



Die Führung hielt jedoch nicht bis zum Schlusspfiff. Veerßens Slava Levin traf nach einer Ecke aus spitzem Winkel ins lange Eck (61.). „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und haben über 90 Minuten hinten kam was zugelassen“, resümierte Ecke. „Leider wurden mehrere Großchancen nicht genutzt, beziehungsweise wir hatten Pech im Abschluss“, so Ecke weiter. Von daher sei der Coach mit dem Punkt nicht zufrieden.



Ganz anders Wahrmann: „Aufgrund unserer kämpferischen Leistung nehmen wir den Punkt gern mit. Veerßen war aber von der Gesamtanlage die bessere und reifere Mannschaft.“ Der FCO-Coach sah aber dennoch Möglichkeiten: „Mit ein bisschen Glück können wir vielleicht einen Konter besser zu Ende spielen. Aber spielerisch hat Veerßen das gut gemacht und uns hinten reingedrückt.“ Insbesondere Torhüter Hans Hergen Petersen-Schulze rettete den FCO das ein ums andere Mal.



Alle Ergebnisse auf einen Blick Staffel Süd MTV Römstedt II – SV Ostedt 1:0 (1:0) Tor: 1:0 Visschher (28.). SV Karwitz – TSV Gr. Hesebeck/R. 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Neumann (51.), 2:0 Neumann (86.). SV Sperber Veerßen – FC Oldenstadt 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Hoffmann (6.), 1:1 Levin (61.). MTV Himbergen – MTV Gerdau 9:1 (3:1) Tore: 1:0 Mittendorf (19.), 2:0 Quittenbaum (20.), 3:0 Knape (39.), 3:1 Grelle (42.), 4:1 Knape (51.), 5:1 Malina (54.), 6:1 Malina (59.), 7:1 Mittendorf (71.), 8:1 Krause (73.), 9:1 (75.). SSV Gusborn – TuS Ebstorf II 4:1 (2:0) Tore: 1:0 Diar (14.), 2:0 Lühr (15.), 2:1 Zerulla (72.), 3:1 Lühr (76.), 4:1 Witt (89.).