MTV: Ein fertiges Landesliga-Team abfertigen

Von: Arek Marud

Wessen Höhenflug geht weiter? Der MTV Römstedt (links Jeremy Fritz) fordert den Tabellenführer TSV Bardowick (Torwart Christian Glebke) am Sonnabend heraus. © Michael Klingebiel

Nach nur sechs Spieltagen zeichnet sich der prognostizierte Durchmarsch ab. Es liegt nun am MTV Römstedt, die Liga zumindest vorübergehend etwas spannend zu machen und Bardowicks Lauf zu unterbrechen.

Römstedt – Am Sonnabend, 17. September (16 Uhr) steigt das Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten MTV Römstedt und Tabellenführer TSV Bardowick, der nach nur sechs Spieltagen fünf Punkte Vorsprung hat und alle sechs Spiele gewann. Römstedts Co-Trainer Benjamin Tillack sieht Welten zwischen Bardowick und dem Rest der Liga, inklusive der eigenen Mannschaft. „Sie sind nicht unser Maßstab. Auf die ganze letzte Saison gesehen haben sie 50 Trainingseinheiten mehr gehabt. Dort wird ein ganz anderer Aufwand betrieben.“ Tillack hält es für unrealistisch, sich mit dem Ligakrösus zu messen. „Ihnen wird keiner auch nur den Hauch folgen können.“

Doch mit einem Heimsieg würden die Römstedter zumindest vorübergehend für Spannung an der Tabellenspitze sorgen. Rechtzeitig zum Ligagipfel haben sie ihre Topform erreicht, Vastorf beim 6:1 vorgeführt und eine Woche zuvor Suderburg mit 5:0 deklassiert. Ein echter Mutmacher. „Die Leichtigkeit ist zurück“, setzt Trainer Torben Tutas auf die Gunst der Stunde. „So unmöglich ist das nicht. Es wäre gelogen, wenn wir nicht daran denken und glauben würden.“ Allzu klein müssen sich die Römstedter ohnehin nicht machen. In der Spielzeit 2021/22 wurden Sie Vizemeister vor Bardowick. Für ein Kopf-an-Kopf-Rennen 2022/23 reicht es aber nicht, findet auch Tutas. „Wir können einen Coup landen. Aber über eine längere Distanz ist das eine andere Liga. Bardowick hat eine fertige Landesliga-Mannschaft. Das müssen wir neidlos anerkennen.“ Die Stärke beim Gegner sieht Tutas in der Breite. „Sie haben nicht so viele Unterschiedsspieler, aber wenig bis keine Schwächen. Da wird nicht viel anbrennen im Kampf um den Aufstieg.“



Neben den Langzeitausfällen Kai Schwichtenberg und Alexander Gertig fehlen Valentin Schulz (Teilabriss des Innenbandes), Hauke Tippe, Tom Pfaue und eventuell auch Marc-Dominic Mießner (familiär).



MTV kann aufsteigen Nach dem fehlenden Aufstiegsrecht in der Saison 2021/22 sind die Römstedter nun aufstiegsberechtigt. Der Verein verfügt nun nach AZ-Informationen über genug eigene Nachwuchskicker. Diese spielen unter Federführung des MTV Römstedt unter der Fahne der B-Jugend der JSG Röbbelbach. Somit könnte der Verein nach dieser Spielzeit aufsteigen, wenngleich er vehement betont, dass der TSV Bardowick der große Aufstiegsfavorit ist.