Erster Sieg für Bodenteich, Holdenstedt stürmt auf Platz drei

Von: Arek Marud

Teilen

Barum Oliver Grelle verlängert den Ball per Kopf, springt höher als Francesco Sabatino. © De la Porte

Drei Uelzener Bezirksligisten zeigten sich am 3. Spieltag in Torlaune. Allen voran der TuS Bodenteich, der beim 6:2-Heimsieg über Vastorf die ersten Saisonpunkte holte.

Uelzen/Landkreis - Dabei stand es im Bodenteicher Waldstadion zur Pause noch 2:2. Dann drehten die Gastgeber auf und spielten überaus effizient. Der MTV Barum hatte keinerlei Mühe beim 4:0-Erfolg gegen den vollkommen blassen SV Emmendorf. Aufsteiger SV Holdenstedt gewann ebenfalls mit 4:0 gegen den TuS Barendorf und liegt auf dem dritten Tabellenrang.

Der VfL Suderburg war chancenlos beim 0:2 in Bardowick, musste aber auf 14 Spieler verzichten und spielte dafür mehr als beachtlich. Bereits am Sonnabend hatte der SV Rosche in Römstedt überraschend mit 3:1 gewonnen.

MTV Römstedt - SV Rosche 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Riechers (14.), 0:2 Grefe (67.), 0:3 Schulz (71.), 1:3 Witzke (81.).

TuS Bodenteich - Vastorfer SK 6:2 (2:2)

Tore: 0:1 Böhm (18.), 1:1 Westerfeld (25.), 1:2 Lakomski (35.), 2:2 H. Schweden (36.), 3:2 Lüske (50.), 4:2 Möller (73.), 5:2 H. Schweden (77.), 6:2 Ulfik (87.).

SV Ilmenau - TuS Barskamp 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Bartelt (10.), 2:0 Liegmann (21.), 3:0 Fahrenholz (59.), 4:0 Kasten (76.), 5:0 Kusack (84.), 6:0 Winderlich (86.).

SV Küsten - SV Wendisch Evern 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Schumacher (22.), 1:1 Zeitner (65.), 1:2 Boelter (76.), 2:2 Schulz (90.).

SV Emmendorf - MTV Barum 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Bäsler (14.), 0:2 Meyer (28.), 0:3 Marks (73.), 0:4 Banaschik (86.).

SV Holdenstedt - TuS Barendorf 4:0 (0:0)

Tore: 1:0 Brockschnieder (49.), 2:0 Hachmeister (60.), 3:0 Burmeister (70.), 4:0 Fischer (88.). Gelb-Rote Karte: Müller (42./Barendorf).

TSV Bardowick - VfL Suderburg 2:0 (1:0)

Tore:1:0 Glüsing (15.), 2:0 Schierle (76.).

TuS Reppenstedt - VfL Breese-Langendorf 4:1 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Volpe (28., 32.), 2:1 Lange (69.), 3:1 Martin (88.), 4:1 Volpe (90.).