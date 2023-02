224 Spiele in der Bundesliga: MTV Bad Bevensen spielt mit Ex-Profi Jan Lipke um Ü35-Nordtitel

Von: Bernd Klingebiel

Ex-Bundesligaprofi Jan Lipke (Mitte, hier 2013 mit den Oettinger Rockets Gotha im Blockversuch gegen Dorenzo Hudson von Science City Jena) will mit dem MTV Bad Bevensen bei der norddeutschen Ü35-Meisterschaft alle Register ziehen. © imago sportfotodienst

Schon vor dem ersten Tippoff bei der norddeutschen Ü35-Meisterschaft ist den Basketball-Oldies des MTV Bad Bevensen ein großer Wurf gelungen.

Bad Bevensen - Der amtierende Landesmeister hat sein Team mit Jan Lipke verstärkt. Der 1,93-Meter-Mann ist neben Leo Niebuhr der zweite Ex-Profi, der für die Kurstädter auf Titelmission ist.

Am Wochenende des 25./26. Februar geht es für die MTV-Basketballer in Hamburg um den Nordtitel. Nach dem Gewinn der Ü35-Landesmeisterschaft im letzten November treffen sie an der Elbe auf die Titelträger aus sieben Bundesländern, die das Gebiet der Regionalliga Nord abdecken: TSV Bargteheide (Schleswig-Holstein), Eimsbütteler Turnverband (Hamburg), EBC Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), SSV Lok Bernau (Brandenburg), TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) und SV Empor Berlin (Berlin).





224 Spiele in der Basketball-Bundesliga

Der MTV-Kader um die „glorreichen Sieben“ der Landesmeisterschaft mit Stefan Kettenburg, Andreas Willing, Christian Hellbrügge, Leo Niebuhr, Jan Schröder, Benjamin Bormann und Jakob Kettenburg stellt sich für die Norddeutsche breiter auf. Die damals verhinderten Frithjof Dueholm, Onno Husen und René Maiwirth sind diesmal mit an Bord. Und zudem: Jan Lipke!



Der 39-jährige Shooting Guard absolvierte unter anderen 224 Spiele für die Phantoms Braunschweig und Eisbären Bremerhaven in der Basketball-Bundesliga. Wegen einer Knieverletzung musste er seine Profikarriere nach zwei Spielzeiten bei den Oettinger Rockets Gotha 2013 in der 2. Liga beenden.





„Seit Ewigkeiten befreundet“

Der Kontakt zum Ü35-Team des MTV Bad Bevensen kam über Leo Niebuhr zustande: „Jan und ich sind schon seit Ewigkeiten befreundet. Und als Freund spricht man ja auch mal darüber, was man in seiner Freizeit so macht“, erklärt der 29-fache Bundesligaakteur und ehemalige Spielertrainer des Ex-Regionalligisten Ebstorf Heide Knights.



Als der MTV die Landesmeisterschaft eingesackt hatte, merkte Niebuhr im Gespräch, „dass Jan auch Lust hat, Teil einer solchen Ü35-Truppe zu sein – erst recht, wenn sie noch so erfolgreich ist“. Niebuhr fragte, Lepke sagte zu. „Er hatte direkt große Lust. Ich bin mir sicher, dass er sich schnell in das Team integrieren und sportlich natürlich auch eine richtige Bereicherung sein wird“, sagt Niebuhr.



Die Finalisten lösen das Ticket zur DM

Am ersten Turniertag der norddeutschen Meisterschaft spielen die Teams zunächst in zwei Vorrundengruppen. Der MTV bekommt es in der Halle der Gesamtschule Alter Teichweg mit Bargteheide, Quedlinburg und Bernau zu tun. Die beiden Ersten der Gruppen spielen dann am Sonntag in Halbfinale und Finale jeweils in der Grundschulhalle Rellinger Straße um den Titel. Der erste und zweite Platz berechtigen zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, die im Mai irgendwo in Bayern, Sachsen oder Thüringen ausgetragen werden soll“, erklärt MTV-Teamsprecher Jakob Kettenburg.