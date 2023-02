Ungewöhnlicher Support der TVR-Kicker: „Rätzlinger Bülow Ultras“ danken MSG-Spielerin Nathalie Bülow

Von: Arek Marud

Nathalie Bülow (unten rechts) mit ihrem persönlichen Fanclub – den Fußballern des TV Rätzlingen, bei denen sie sich um den Social-Media-Auftritt kümmert. © De la Porte

Nathalie Bülow hat jetzt ihren ganz persönlichen Fanklub. Rätzlingens Fußballer feuerten die Handballerin der MSG N.E.U. beim Derby gegen TV Uelzen II an.

cf/dlp Wrestedt/Uelzen – Die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Uelzen gaben sich bei der HSG Seevetal keine Blöße und haben ihre positive Entwicklung untermauert. Beim Regionsliga-Derby zwischen der MSG N.E.U. und TV Uelzen II sorgten Rätzlingens Fußballer für einen ungewöhnlichen Support.

Regionsoberliga

HSG Seevetal/Ashausen II - TV Uelzen 24:31 (13:21)

Die TVU-Frauen feierten einen Pflichtsieg und bleiben Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf HSG Heidmark II, die gegen MSG Embsen/Gellersen nur hauchdünn mit 24:23 gewann.

„Wir haben dem Spiel von Beginn an unseren Stempel aufgedrückt. Eine aggressive Deckung bescherte uns die nötigen Ballgewinne und über unser Tempospiel sind wir gerade in der ersten Halbzeit zu schnellen Toren gekommen“, war Michel Ulbricht überaus zufrieden. Dem Uelzener Trainer gefielen weitere Komponenten. „Wir haben extrem wenig Fehler gemacht, was sich in 21 geworfenen Toren widerspiegelt.“

In der zweiten Halbzeit machten sich fehlende Wechselmöglichkeiten bemerkbar. Ulbricht: „So konnten wir das Ziel nur in der Abwehr umsetzen.“ Was ihn freute: „Das Training zahlt sich aus. Meine Mannschaft hat einen Schritt nach vorn gemacht.“ Ein Sonderlob verteilte er an Anja Thomsen, die mit neun Toren von rechts außen erfolgreich war und zur Frau des Spiels avancierte.

TV Uelzen: Tippe (12), Thomsen (9), Fredrich (3), Dittberner (2), Uhlenbrock, Dauven, Ritz, Schulze und Kripgans (je 1), Bohn, Völkers.

Regionsliga

MSG N.E.U. – TV Uelzen II 18:21 (7:12)

Die beiden in der Regel von Fynn Lauer trainierten Teams zeigten lange Zeit eine ausgeglichene Partie, wobei der Coach selbst bei diesem Duell sich ausschließlich um die MSG kümmerte. Das Coaching des TVU II übernahm Inga Dittberner. Die Führung wechselte mehrfach bis zum 6:6 (25.). Dann kamen die fünf Minuten, die das Spiel entscheiden sollten. Die TVU-Truppe war für einen Moment cleverer und nutzte die Unkonzentriertheiten der MSG aus. Mit Tempogegenstößen dominierte sie bis zur Pause und setzte sich auf 12:7 ab. Nach dem Wechsel verkürzte die MSG (Nettelkamp/Ebstorf/Uelzen) lediglich auf drei Tore (14:17, 15:18). Lauer: „Insgesamt hat es die TVU-Zweite einfach cleverer gemacht, hatte mehr Willen auf den Sieg und verdient gewonnen.“

Eine freudige Überraschung gab es für MSG-Spielerin Nathalie Bülow, die eine besondere Unterstützung erfuhr. Die Herrenfußballer des TV Rätzlingen kreuzten in Mannschaftstärke auf und hatten sogar ein extra angefertigtes Banner „Rätzlinger Bülow Ultras. Ein Leben für die Nr. 14“ dabei. Hintergrund der Aktion: Bülow ist bei jedem Spiel der Fußballer dabei und kümmert sich um den Social-Media-Auftritt des Teams. Und da wollten die TVR-Kicker nun der „Nr. 14“ etwas zurückgeben.

MSG N.E.U: Voges und Deters (je 6), Elbers (3), Hartig (2), Schenk (1), Vogel, Heuer, Borrmann, Hermstrüwer, Klautke, Bülow, Bendorf, Böhme.

TV Uelzen II: Thäwel (6), Unger (4), Schwabe und Pein (je 3), Löbens (2), Weissert, Clasen und Kranseis (je 1), Nitzsche, Krampitz.