Molzen steigt auf – Richtung Almhütte...

Uelzen/Landkreis – Molzens Kicker wandern, die Barumer kochen. Zum Abschluss der Punktspielsaison bei den Frauen und Männern sprühten die Uelzener Fußballer nur so vor Ideen. Deshalb gibt es heute einen prall gefüllten AZ-Nachschuss auf gleich zwei Seiten.

Brennende Waden

Trainingstortur und ein Vatertag der anderen Art beim SV Molzen. Teile der Herrenmannschaft trotzten vor dem letzten Saisonspiel in Ebstorf dem Wind und regnerischem Bergwetter und erklommen ausgesuchte Höhen in Bayern. So mancher Schenkel sowie die Waden brannten bei den Auf- und Abstiegen zu den Almhütten auf der Kühroint, der Blaueishütte und der Königsbachalm. Die Verköstigungen als Lohn für die Höhenmeter wurden immer gern angenommen. In der Königsbachalm wurde auch der Ex-Spieler und Mitwanderer Phillipp Fuss als potenzieller Rückkehrer zünftig in die Runde eingeführt.

Stutzenalarm

Der SV Molzen reiste in den Klosterflecken in seinem traditionellen Outfit an. Da aber auch der TuS Ebstorf in schwarzen Hosen und Stutzen antrat, verlangte Schiedsrichter Tarek Mgherbi einen Farbwechsel der Gästestutzen. Da die Molzener keinen Ersatz im Koffer hatten und auch der TuS auf sein Recht pochte, blieb den Kleeblättern keine andere Wahl, die angebotenen roten Fußballstrümpfe der Hausherren zu tragen.

Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch, und die drei Punkte nahmen sie beim 5:0-Sieg auch mit nach Hause. Flügelflitzer Jan Petereit putzte dabei kräftig die Linie und erzielte als offensiver Rechtsverteidiger seinen ersten Saisontreffer. Somit haben alle aktiven Molzener Feldspieler in dieser Saison ins Schwarze getroffen...

Barum kocht – vor Wut

Erst kicken, dann kochen. Barums Fußballer haben nach Punktspielen ein echtes Ritual. Zwei Aktive müssen jeweils nach den Heimspielen für die gesamte Mannschaft kochen. Vor dem Abstiegsfinale gegen den Ochtmisser SV wurde dieser Brauch vorverlegt. Mittags speiste die Mannschaft im MTV-Vereinsheim. Chefkoch Tom Radde bereitete Nudeln mit Bolognese vor.

Obwohl kurz vorher feststand, dass die Barumer durch Emmendorfs Landesliga-Verbleib doch nicht mehr absteigen können, wurde das Gemeinschaftsprogramm durchgezogen. „Wir haben an dem Plan festgehalten. Mir war die Professionalität wichtig, um zu zeigen, wofür es sich lohnt zu kämpfen, nämlich für die Barumer Gemeinschaft“, berichtet Coach Philipp Zimmermann, der beim 1:2-Pausenstand ebenfalls kochte – aber vor Wut. „Wer weiß, was in den Nudeln drin war?“, flachste er nach der miserablen ersten Halbzeit. Am Ende bestand Radde doch die Kochprüfung, hatte er in der zweiten Halbzeit doppelt getroffen.

Trainer ohne Sieg

Rückschlag für den SV Eddelstorf. Nachdem Wunschtrainer Frank Heine bei Teutonia Uelzen bleibt, sucht der Bezirksligist weiter nach einem Nachfolger für Olaf Walter.

Im letzten Spiel coachte der 2. Vorsitzende Andreas Burmester das Team und verlor mit dem SVE gegen Südkreis mit 2:4. Schon bevor Walter vor drei Jahren übernommen hatte, sprang Burmester ein und spielte nur remis.

„Ich bin wohl der Trainer mit der schlechtesten Bilanz“, scherzte Burmester, der mit Julien Max Schlagowski einen Ex-Eddelstorfer aufbot. Dieser hatte seit Jahren nicht mehr gespielt.

Dafür wird Tobias-Andreas Panthen zukünftig dauerhaft dabei sein und aus der 2. Herren hochgezogen. Gegen FSG Südkreis durfte er erneut Bezirksligaluft schnuppern.

Gewonnen in Ommen

Erfolgreicher Ausflug zum deutschen Fußball-Erzrivalen in die Niederlande: Über das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende haben die U15-Junioren des SV Holdenstedt in Ommen am 7. Netherlands-Cup teilgenommen – und das Turnier gewonnen!

Als Zweiter ihrer Vorrundengruppe (mit einer unnötigen 0:1-Niederlage gegen die FT Braunschweig) siegten die Lila-Weißen im Viertelfinale gegen den gastgebenden JVC Ommen mit 4:1 und im Halbfinale gegen die U14 aus Verden im Elfmeterschießen.

Im Endspiel im Stadion mit Einlaufmusik und Nationalhymnen ging es gegen Oberligaaufsteiger TSV Glinde. Co-Trainer Andreas Ebermann: „Die waren uns körperlich total überlegen. Unsere Jungs holten noch einmal alles aus sich raus, zeigten einen überragenden Siegeswillen und Teamgeist und siegten völlig verdient mit 2:1.“

Positionen ausgekegelt

Kreisligist FC Oldenstadt traf sich zum Abschlusstraining auf der Kegelbahn und warf die Positionen für das am Sonntag folgende Punktspiel gegen den MTV Römstedt (1:7) aus. So rückten beispielsweise Mittelfeldspieler Miles Dreher zwischen die Pfosten, Stammkeeper Pascal Mnich auf die Sechserposition und Torjäger Patrick Dreyer in die Innenverteidigung. „Es hat Spaß gemacht“, kommentierte FCO-Trainer André Kobus diese nicht alltägliche Aktion.

Meister ohne Aufstieg

Als Aufsteiger aus der U17 B-Junioren-Kreisklasse spielt die U17 der JSG Aue Bodenteich erst seit Ende der Winterpause in der Kreisliga Heide-Wendland. Dort ist sie die einzige Mannschaft aus dem ehemaligen Fußballkreis Uelzen. Von Anfang an trumpften die Blau-Weißen auf und gewannen in Reihe. Erst am 8. Spieltag verloren die Bodenteicher ihre erste Partie gegen den Lüneburger SK Hansa mit 1:2.

Aber bereits vor dem letzten Duell beim TuS Brietlingen stand fest, dass der JSG Aue Bodenteich der Kreismeistertitel nicht mehr zu nehmen war. Trotzdem ließen die Bodenteicher nichts anbrennen und gewannen durch Tore von Leo Schiewe und Ferris-Maxim Borchardt mit 2:0.

Unmittelbar nach dem Spiel nahmen der Kreisjugendausschuss-Vorsitzende Klaus-Dieter Arndt und sein Stellvertreter Heino Drewes unter großem Jubel der Spieler und der mitgereisten Eltern die Meisterehrung vor. Auch im Pokal ist die Auer U17 noch vertreten und hat das Halbfinale erreicht.

Allerdings kann die Mannschaft nicht in die Bezirksliga aufsteigen, weil sie in der Herbstserie, in der die Aufsteiger in die Bezirksebene ermittelt werden, noch in der 1. Kreisklasse spielte. " FORTSETZUNG AUF SEITE 18