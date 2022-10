SV Molzen bleibt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen – 2:1 über Südkreis

Fußball-Heide-Wendland-Liga:

Immer wieder deutete Molzens Angreifer Joél Schaate (links) seine Gefährlichkeit im Verfolgerduell gegen die FSG Südkreis (hier mit Kapitän Patrick Harlfinger) an. Er erzielte mit seinem 9. Saisontor auch den Ausgleichstreffer, später durfte er mit seinen Kleeblättern sogar ein glückliches 2:1 bejubeln.

uch nach dem 10. Spieltag hält der SV Molzen in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland engen Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Im Verfolgerduell mit der FSG Südkreis drehte er einen 0:1-Pausenrückstand in einen viel umjubelten 2:1-Sieg um.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis – AZudem bestätigte der TuS Ebstorf seine zuletzt guten Ergebnisse, besiegte im Kreisderby die Uelzener Teutonen-Reserve mit 3:0 Toren. Bereits am Sonnabend gewann die Union Bevensen das Kellerduell beim Tabellenletzten in Lüchow (3:1), während der TSV Bienenbüttel in Dangenstorf eine kräftige kalte Dusche erlebte und sang- und klanglos mit 0:6 baden ging.

TuS Wustrow – FC SG Gartow 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Mummelthei (68.), 1:1 J. Trittel (77.).



SC Lüchow – Union Bevensen 1:3 (0:0)

Tore: 0:1 Burghardt (46.), 0:2 Gerstenkorn (65.), 1:2 Roehl (90.+2), 1:3 Burghardt (90.+6); Rot: Miersch (90.+6/SCL).



FC Heidetal – TSV Adendorf 0:0

Tore: Fehlanzeige.



TuS Ebstorf – Teutonia Uelzen II 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Penkert (23.), 2:0 Penkert (67.), 3:0 Kaiser (81.).



Eintracht Lüneburg – Ochtmisser SV 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Edler (77.).



TSV Gellersen II – Lüneburger SV 3:4 (1:3)

Tore: 0:1 Admin Pepic (16.), 1:1 Notzke (23.), 1:2 Sönmez (34./Elfmeter), 1:3 Admin Pepic (40.), 2:3 Schmidt (61./Elfmeter), 3:3 Müller (77./Eigentor), 3:4 Sönmez (89.).



SV Molzen – FSG Südkreis 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 N. Ahrens (28.), 1:1 Schaate (77.), 2:1 F. Meier (88.).



SV Lemgow/D. – TSV Bienenbüttel 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Fröhlich (39.), 2:0 Steegmann (45.), 3:0 Steegmann (48.), 4:0 Steegmann (65.), 5:0 Reisener (73.), 6:0 D. Schulz (90.+1).