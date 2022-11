Über 100 Sportler aus 25 Vereinen: Außergewöhnliche Atmosphäre beim MixTurnier des TV Uelzen

Teilen

Ausgelassene Stimmung in der HEG-Halle. © Lauer

Mehr als 100 Teilnehmer aus 25 Sportvereinen haben am 5. Handball-MixTurnier des TV Uelzen teilgenommen.

Uelzen – Stargast und Ex-Handball-Profi Mike Hairston betrat auf die Sekunde genau die Arena, in der Hallensprecher Ulf Dittberner gerade die zehn Teams begrüßte, die am 5. MixTurnier des TV Uelzen teilnahmen. Mehr als 100 Aktive und Interessierte sorgten für eine außergewöhnliche Atmosphäre auf und neben dem Handballfeld in der HEG-Sporthalle.

Kurzfristig angesagt hatte sich unter anderen auch der TVUler Cordt Ziemer, ehemaliger Bundesligaspieler beim VfL Hameln.



Jeder Teilnehmer zog sein Team per Los und hatte somit sein Glück in eigener Hand. Auch dieses Mal hatten sich so viele Sportler angemeldet, dass die maximale Obergrenze von zehn Teams erreicht war. Die Organisatoren teilten sie in zwei Fünfergruppen auf. Anschließend ging es mit den direkten Platzierungsspielen weiter.



Fynn Lauer, TVU-Landesligaspieler, Trainer und Mitorganisator: „Beeindruckend war die hohe sportliche Qualität der Spiele. Einige Zuschauer rieben sich die Augen bei dem Tempo. Ein tolles Beispiel dafür, dass Spaß und Leistung doch sehr gut zusammenpassen können.“



Die Ergebnisse waren zweitrangig. Und doch gab es am Ende ein Finale, das „Team Schwarz“ gegen „Team Gelb“ mit 10:6 Toren für sich entschied.



Die Sieger hatten mit Lukas Specht und Torwart Dominic Sommerburg gleich zwei aktive Spieler der 1. TVU-Herren in ihren Reihen und verfügten mit Gerrit Schlapmann, Jonas Schlademann, André Wallat, Janina Kripgans, Hannah Hilmer und Malte Stuhlmann über weitere Hochkaräter. Die „Gelben“ waren mit Elke und Jens Böhme, Daniela Warnecke, André Zapieranski, Jeremia Molzahn, Felix Funke, Vanessa Pein, Nathalie Bohn und Felix Stuhlmann ebenfalls gut besetzt. Mehrfach vergaben sie die Chance, auch im Finale mit von Frauen erzielten Toren jeweils doppelt zu punkten. Keeper Sommerburg stand dem Vorhaben oft im Wege.



Ein Höhepunkt neben der „Platte“ war eine Tombola mit attraktiven Preisen. Dittberner zollte den Unterstützern der TVU-Handballabteilung einen besonderen Gruß: „Wir sind sehr froh und dankbar, dass alle unsere Sponsoren in den letzten zwei Corona-Jahren uns trotz der schweren finanziellen Lage die Treue gehalten haben!“ fl