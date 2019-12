„Mit dem Spirit kommen wir da unten raus“

Uelzen – Teutonia Uelzen stellt sich für die Zukunft neu auf. Mehrere ehemalige und aktuelle Spieler senden neue Impulse an den Verein und möchten aktiv an einer Neuausrichtung des Klubs mitarbeiten.

Sowohl im sportlichen Bereich als auch bei Sponsoring, PR und Kommunikation übernehmen mit Till Marks, Stephan Blödorn, Steffen Vick, Malte Bertram und Dennis Flügge langjährige, verdiente Spieler fortan wichtige Funktionen.

„Wir wollen die Aufgaben nicht mehr auf die Schultern von einigen wenigen verteilen, sondern fortan Verantwortungen effizienter verteilen. Daher sind wir froh, dass wir neben Benni (Cheftrainer Benjamin Zasendorf/Anm. d. Red.) drei weitere Teutonen in verantwortliche Position im Verein installieren konnten“, erklärt der 1. Vorsitzende Jens Zasendorf.

Marks wird Co-Trainer im Bereich Trainingsplanung, Nico Tiegs Teammanager mit Fokus Herren und Steffen Vick Teammanager mit Fokus Jugend. Alle drei sind bereits seit Wochen und Monaten im Hintergrund tätig. „Wir wissen um die sportlich komplizierte Situation in den Herrenmannschaften und sind wahnsinnig glücklich, dass die Jungs gemeinsam Verantwortung übernehmen wollen. Mit diesem Spirit kommen wir als Verein da unten wieder raus“, ist sich Jens Zasendorf sicher.

Langfristige Planung

Der Verein plant langfristig mit diesem Führungsteam und möchte den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen, in der vor allem Personen und Konzepte überzeugen sollen – und nicht das Geld, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins.

Benjamin Zasendorf ist sportlicher Leiter/und weiterhin Cheftrainer der Landesligamannschaft und wird nun in der Trainingsplanung und taktischen Ausrichtung von Marks unterstützt. Tiegs ist in Absprache mit dem Trainerteam und Vick verantwortlich für die Spielerakquise. Vick übernimmt die Rolle als Bindeglied zwischen dem Jugend- und Herrenbereich.

Priorität Nachwuchs

Die Überführung der Jugend in Herren-/Damenbereich genießt einen außerordentlich hohen Stellenwert: „Unsere Hauptaufgabe in den nächsten drei Jahren ist es, nicht nur im Herrenbereich, sondern auch bei den Frauen, junge Spieler/innen frühzeitig davon zu überzeugen, bei Teutonia weiterhin Fußball zu spielen. Das schaffen wir, indem wir fähige Trainer, engagierte Verantwortliche und ein konzeptionell durchdachtes Gesamtpaket anbieten“, erklärt Jens Zasendorf.

Bei den Damen gibt es indes keine personellen Veränderungen, die handelnden Personen machen einen guten Job, heißt es. Oliver Lange bleibt Trainer, Nina Heinze Frauenwartin, und Rebecca Ruschmeyer betreut weiter die Juniorinnen.

Jugend-Initiative

Im Jugendbereich kümmert sich der frühere Teutonia-Kicker, Stützpunkttrainer und B-Lizenz-Inhaber Stephan Blödorn in Absprache mit Vick und Jugendleiterin Anuschka Schwalbe um Trainerakquise/-ausbildung. Geplant sind Schulungen für Teutonias Trainer. „Es geht darum, dass gut ausgebildete Trainer die Jungs und Mädels weiterentwickeln. Mit Stephan Blödorn haben wir genau den richtigen Mann“, findet Jens Zasendorf.

Auch Malte Bertram steigt ein. Der angehende Sport-und Mathelehrer wird Leiter des Projekts „Dein Mentor“. Dieses zielt darauf ab, dass der Verein enger zusammenrückt und Barrieren zwischen Jugend und Herren/Damen abgebaut werden. Im Kern sieht „Dein Mentor“ vor, dass Herren- und Damenspieler eine Partnermannschaft bekommen und diese in regelmäßigen Abständen besuchen und beim Training begleiten. Die Spieler/innen sollen so ihren Mentor erhalten, der mit Rat und Tat zur Seite steht.

Sponsoring und Kommunikation

Und noch eine Weichenstellung: Dennis Flügge ist für die Leitung von Sponsoring, PR und Kommunikation zuständig: Flügge, der in Hamburg lebt und für eine Sportmarketingagentur arbeitet, möchte seine Expertise noch mehr im Klub einbringen. Er ist seit einiger Zeit Ansprechpartner für die Sponsoren, managt Pressearbeit und Kommunikation und wird öffentlich stärker in Erscheinung treten, um weitere Sponsoren zu akquirieren und sie von seinen Ideen zu überzeugen. Die erste Amtshandlung ist bald vollendet: Eine neue Ausrüstung für drei Teams steht. „Jeder in dem Verein ist Teil der Teutonen-Familie“, betont Jens Zasendorf.