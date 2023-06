Mit Profis auf Tuchfühlung: 2. Summer Edition auf dem Klosterhof Medingen

Von: Arek Marud

Organisator statt Reiter: Christoph Wahler (l.) schlüpft in eine ungewohnte Rolle. © Nina Hüffmann Fotografie

Bad Bevensen – Vom Reiter zum Organisator: Vier Tage nach seinem Vizetitel bei der deutschen Meisterschaft in der Vielseitigkeit schlüpft Christoph Wahler in die Rolle des Organisators. Auf dem von ihm geleiteten Klosterhof Medingen findet ab Donnerstag das 2. Dressurturnier Summer Edition statt.

Bad Bevensen - Auf Tuchfühlung mit den Profis. Darauf dürfen sich Uelzener Reiter, aber auch Zuschauer ab Donnerstag (22. Juni) auf dem Klosterhof Medingen freuen. Vier Tage lang gibt es dort Dressursport vom Feinsten.

„Wir haben größere Starterfelder und mehr Nennungen. Es ist super angenommen in diesem Jahr. In allen Prüfungen gibt es Top-Sport mit Grand Prix Spezial, Championatreitern und internationalen Reitern“, sagt der Organisator Christoph Wahler. Der Mannschafts-Weltmeister und frischgebackene deutsche Vielseitigkeitsmeister von Luhmühlen muss dieses Mal sein Organisationsgeschick beweisen und verspricht „Reitsport auf hohem Niveau“ – mit Youngster-Prüfungen, Amateur Tour, großer Tour und Qualifikation zum Bundeschampionat für 5- und 6-jährige Dressurpferde. Das Turnier dient auch als Sichtung für Reitpferde zur 34. Herbstauktion auf dem Klosterhof Medingen. Nach dem Grand Prix Spezial am Sonnabend ab 15.45 Uhr findet um 18.30 Uhr eine Fohlenauktion mit zwölf handverlesenen Fohlen, „die von unseren Hengsten abstammen“, berichtet Wahler.



Auch Reiter aus der Region kommen während der vier Turniertage bei breit gefächertem Prüfungsangebot auf ihre Kosten. Die sportliche Plattform für Amateure garantiert zum Beispiel die Amateurtour mit vielen Aktiven aus der Region. U18- und U21-Prüfungen sollen den Nachwuchs fördern. Dazu kommen Touren für Junge Pferde. Wahler: „Da können Profis und Amateure Pferde mitbringen, die zu Ausbildungszwecken aufs Turnier gehen. Für die Reiter aus der Region ist es schön, sich mit Topleuten zu messen.“



Am Sonntag erst wurde Wahler in Luhmühlen deutscher Vizemeister in der Vielseitigkeit. Nach dem eigenen Turnier geht’s für ihn hochkarätig weiter beim Chio Aachen (27. Juni bis 2. Juli). „Jetzt ist Vollgas“, gönnt er sich keine Ruhe und fügt hinzu: „Nach Aachen mache ich ein paar Tage Pause.“