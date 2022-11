Holdenstedt setzt beim 2:4 gegen Suderburg vier (!) Torhüter ein!

Von: Arek Marud

Andris Kuvsinovs (links) gab beim 1:2 gegen Bardowick sein Barum-Debüt. © Marud

Fußball-Bezirksligist MTV Barum hat das Topspiel gegen TSV Bardowick mit 1:2 verloren. Sein Debüt für die Blau-Weißen gab Andris Kuvsinovs.

Uelzen/Landkreis - Der Ex-Teutone spielte im defensiven Mittelfeld und trat gefährliche Standards. Es reichte trotzdem nicht gegen den überlegenen Spitzenreiter aus Bardowick, der in der Nachspielzeit mehrfach Glück hatte, zuvor aber den Ton angab.

Der VfL Suderburg hat wichtige Punkte im Abstiegskampf dazugewonnen. Ihm gelang ein 4:2-Erfolg beim Aufsteiger SV Holdenstedt. Die Gastgeber spielten seit der 9. Minute in Unterzahl. Torwart Marcel Hartwig musste den Platz nach einer Notbremse verlassen. Danach wurde es ganz kurios. Für Hartwig gingen nacheinander Ole Engelke, Trainer Felix Lüring und schließlich auch noch Torwarttrainer Matthias Engelke ins Tor. Bis zur 83. Minute hielt der SVH ein 2:2. Hauke Feuerhake und Emil Chluba trafen dann für die Suderburger zum 4:2.

Rosche beendete seine sieglose Zeit beim 4:0 im Kellerduell gegen Vastorf. MTV Römstedt gewann glanzlos gegen Barskamp (3:0). Weiter auf dem absteigenden Ast ist der SV Emmendorf, der beim 0:2 in Scharnebeck am Sonnabend zum siebten Mal in Folge sieglos blieb.

SV Scharnebeck - SV Emmendorf 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Fricke (68.), 2:0 Barth (72.).

VfL Breese-Langendorf - SV Küsten 3:3 (1:1)

Tore: 1:0 Lange (23.), 1:1, 1:2 Schumacher (30., 48.), 2:2 Zuther (51.), 2:3 A. Reinhardt (62.), 3:3 Lange (79.).

SV Holdenstedt - VfL Suderburg 2:4 (2:2)

Tore: 1:0 Engelke (3.), 1:1 Seiler (9.), 1:2 Feuerhake (15.), 2:2 Langner (44.), 2:3 Feuerhake (83.), 2:4 Chluba (90.+2). Rote Karte: Hartwig (9./Holdenstedt) wg. Notbremse).

SV Rosche - Vastorfer SK 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Hielscher (12.), 2:0 von Dietman (47.), 3:0 Meister (60.), 4:0 Hielscher (88.).

SV Wendisch Evern - TuS Barendorf 7:0 (5:0)

Tore: 1:0 von Delft (7.), 2:0 P. Boelter (12.), 3:0 M. Boelter (27.), 4:0 P. Boelter (35.), 5:0 von Delft (42.), 6:0 Neumann (Eigentor/52.), 7:0 Jurischka (81.).

TuS Barskamp - MTV Römstedt 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Schulz (47.), 0:2, 0:3 Tappe (52., 63.).

TuS Reppenstedt - SV Ilmenau 4:0 (0:0)

Tore: 1:0 Squillante (58.), 2:0 Volpe (70.), 3:0 Siergiej (71./Eigentor), 4:0 Stäcker (78.).

MTV Barum - TSV Bardowick 1:2 (1:2)

Tore: 1:0 Maaß (16.), 1:1 (35.), 1:2 (45.)