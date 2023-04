Mick-Finn Machate: Emmendorfs flinkes Leichtgewicht

Von: Arek Marud

Routinier Benjamin Silbermann zeigt es an: Bei Mick-Finn Machate (Zweiter von rechts) stimmt die Richtung. © Arek Marud

Mick-Finn Machate vom Fußball-Bezirksligisten SV Emmendorf spricht im AZ-Liga-Talk über seine körperlichen Nachteile, wie er sie wettmacht und was den SVE so besonders macht.

Emmendorf – Quirlig, handlungsschnell, aber auch klein und zierlich. Mick-Finn Machate wiegt gerade einmal 61 Kilogramm. Seine körperlichen Nachteile egalisiert der Fußballer des Bezirksligisten SV Emmendorf mit hervorragendem Stellungsspiel – der AZ-Liga-Talk vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den SV Ilmenau (15 Uhr).

Er macht kein Geheimnis daraus. „Durch mein Gewicht habe ich Nachteile“, erzählt Mick-Finn Machate. Seine 1,75 Meter und nur 61 Kilogramm sind nicht gerade das, was man unter Fußballern als Gardemaß versteht. Dafür ist der 20-Jährige umso wendiger und flinker auf den Beinen. Gutes Stellungsspiel inklusive. „Durch seine Handlungsfähigkeiten macht er das wett“, berichtet sein Trainer Malte Weber, der viel Freude an dem Außenspieler in Mittelfeld oder Abwehr hat. „Er hat sich bei uns zum Stammspieler hochgearbeitet.“



Machate hat 23 Saisonpartien absolviert und kommt auf 1395 Einsatzminuten. Ein Tor ist ihm auch schon gelungen. Er profitiere von der Technik und Schnelligkeit, berichtet der Spieler, der sich in einem für ihn optimalen Umfeld sportlich, aber auch charakterlich weiterentwickeln kann. „Ich habe taktisch viel gelernt. Menschlich kann man sagen, dass der SV Emmendorf eine kleine Familie ist.“ Und auf die war zuletzt Verlass. „Ich hatte im privaten Umfeld eine schwere Zeit mitmachen müssen. Hier kümmert sich jeder um einen. Es gibt Halt und Unterstützung von allen Seiten“, dankt Machate, der bei persönlichen Sorgen vor allem auf Mika Oldag und Pascal Mnich zählen kann. Aus sportlicher Sicht sind es insbesondere Marcel Albry und Benjamin Silbermann, die ihm als Vorbilder dienen. „Man bewundert sie.“

Vielleicht nicht für Bewunderung, auf alle Fälle aber für Erstaunen sorgte Emmendorfs starker Auftritt beim 0:0 in Küsten. Ein Lichtblick nach Rückschlägen gegen Barendorf (1:2) und Bodenteich (1:4). Gegen Ilmenau muss ein weiterer Fortschritt im Abstiegskampf her. Machate: „Man hat gesehen, wozu wir in der Lage sind. Auf fünf Punkten Vorsprung dürfen wir uns nicht ausruhen.“