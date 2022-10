Irre Show: Michelle Schäfer erzielt 17 Tore in einem Bezirksliga-Spiel 

Ex-Barumerin wie entfesselt

+ © Immo de la Porte Michelle Schäfer bejubelt im Trikot des MTV Barum einen Torerfolg. 2018 verließ sie die Blau-Weißen, weil ihre Familie nach Rottenburg am Neckar umzog. © Immo de la Porte

Das übertrifft die kühnsten Wunschträume eines jeden Torjägers: Michelle Schäfer, in Bad Bevensen aufgewachsen und ehemalige Fußballerin des MTV Barum, hat im Punktspiel der Frauen-Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald für die SGM Bierlingen/Trillfingen beim 21:0-Auswärtssieg gegen den SSV Walddorf 17 Tore erzielt.



Bierlingen/Barum – „Das war einerseits das Glück des Tages, andererseits habe ich mir die Tore erarbeitet“, erklärt die 21-jährige Stürmerin gegenüber der AZ. Ihre bisherige persönliche Bestmarke lag bei zehn Treffern in einer Partie – aber 17? „Die Bälle sind gut gelaufen, und wir haben gut zusammengespielt. Es lief einfach“, sagte sie gegenüber der Neckar-Chronik (Südwest-Presse), die sie zum „Fußball-Ass der Woche“ kürte.

Die Zeit dort war richtig schön, die Kameradschaft und das Spielerische haben mir sehr gefallen.

Tabellen-Schlusslicht SSV Walddorf tritt in der „Flex-Liga“ nur zu neunt an, der jeweilige Gegner auch. Einzige Änderung: „Das Spielfeld wird in beiden Hälften um fünf Meter verkürzt“, erläutert Schäfer. Dass Walddorf nur Kanonenfutter ist und nach sieben Spielen bereits 112 Gegentore kassiert hat, schmälert die außergewöhnliche Leistung der Stürmerin nicht: „Die gegnerische Mannschaft hat trotz der vielen Gegentore weiter mitgespielt“, lobt Schäfer. Sie weiß ihre Gala einzuordnen: „Es war nicht mein bestes Spiel meiner Karriere, aber auf jeden Fall das mit den meisten Toren.“



Der Aufstieg ist erklärtes Saisonziel und natürlich der Gewinn der Torjägerkanone, für die Schäfer nach acht Runden nunmehr insgesamt 32 Treffer auf dem Konto hat – doppelt so viel wie die Zweitplatzierte.



Michelle Schäfers Ziele: Bundesliga und Nationalmannschaft

Die Wünsche ragen für die ehemalige Barumerin aber weit darüber hinaus. Sie möchte irgendwann gern das Nationaltrikot tragen und in der Bundesliga kicken. Nach ihrer Ausbildung zur Industriemechanikerin „will ich Vollgas geben“, kündigt sie an. Den Ehrgeiz dafür habe sie, und den Duft der Erstklassigkeit hat Michelle Schäfer bereits geschnuppert: Mit dem Hamburger SV kickte sie zwei Mal in der U17-Bundesliga, ehe sie aus familiären Gründen zum Oberligisten MTV Barum wechselte. „Die Zeit dort war richtig schön, die Kameradschaft und das Spielerische haben mir sehr gefallen“, sagt sie. Ein „paar Kontakte“ zu ehemaligen Mitspielerinnen pflege sie immer noch.



Nach der Saison 2017/18 verließ Schäfer die Blau-Weißen, zog mit ihrer Familie ins baden-württembergische Rottenburg am Neckar. Zuvor war sie bei den Mädchen auch für Union Bevensen, TSV Altenmedingen und den SV Hohnstorf am Ball.