Für die Spitzenteams der 2. Fußball-Kreisklasse stehen am 10. Spieltag machbare Aufgaben an.

Uelzen/Landkreis – Bereits am morgigen Sonnabend reist der SV Ostedt zum Schlusslicht TSV Hesebeck/Röbbel. Vom Papier dürfte die Angelegenheit eine klare Sache werden. Der zweitplatzierte SVO präsentiert sich in blendender Form, während der TSV noch keinen Punkt auf dem Tableau hat.

Beim TuS Ebstorf II fahren die Ergebnisse weiter Achterbahn. Die Punkteteilungen gegen Himbergen und Römstedt II zeigten aber, dass es die Klosterkicker mit jedem in der Staffel aufnehmen können. Der MTV Gerdau ist also gewarnt. Dabei benötigt das Team dringend einen Dreier, wenn es den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen nicht verlieren will (drei Punkte Abstand auf Jelmstorf).



Der SV Holdenstedt II (8. Platz) trifft gegen den SV Karwitz (11.) auf einen ihm unbekannten Gegner. „Nach dem wichtigen Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen Gerdau hoffen wir im nächsten Duell mit einem Tabellennachbarn erneut auf einen Erfolg“, gibt SVH-Coach Florian Schierwater vor. „Trotz einiger Ausfälle sind die Jungs motiviert, die drei Punkte in Holdenstedt zu behalten.“



Durch den Nichtantritt von Hesebeck/Röbbel gegen den FC Oldenstadt, steht der FCO bei erst 14 Punkten (Zähler der Partie wurden noch nicht angerechnet). Den durchaus starken Saisonstart will der Aufsteiger gegen den SSV Gusborn ausbauen.



Spitzenreiter MTV Himbergen hat nach dem Spiel gegen Veerßen (4:1) etwas Personalprobleme. „Bei David Gruss und Niklas Maiwald bin ich optimistisch, aber bei Max Quittenbaum und Jan Ostermann sieht es nicht so gut aus“, gibt MTV-Coach Felix Quittenbaum vor der Partie gegen den SV Jelmstorf ein Update. Dennoch wolle man den Lauf fortsetzen.



„Sie sind zur Zeit gut drauf, aber wir wollen drei Punkte mitnehmen, um weiter im oberen Mittelfeld zu bleiben“, erklärt Michael Kottlick, Coach des TV Rätzlingen, vor der Gastpartie beim SV Natendorf. Aber: „Der Kader schrumpft langsam weg durch verletzte und angeschlagene Spieler.“



Sperber Veerßen will „den Hebel wieder umlegen“

Vor der Partie beim MTV Römstedt II stottert es im Getriebe der SV Sperber Veerßen (Sonntag, 13 Uhr). Nach zuvor vier Siegen am Stück setzte es gegen Natendorf (2:4) und Himbergen (1:4) Pleiten. „Nach zwei Niederlagen in Folge müssen wir den Hebel umlegen, um den Anschluss nach oben nicht zu verpassen“, mahnt daher SV-Coach Oliver Ecke. Immerhin rutschte der zwischenzeitliche Tabellenzweite mittlerweile ab auf Rang sechs. Dabei stehen immer noch nur fünf Zähler zwischen Sperber und einem Aufstiegsplatz. Ecke weiß auch, woran es in den vergangenen Partien haperte: „Wenn es uns gelingt, individuelle Fehler, die meist sofort zu Gegentoren geführt haben, zu vermeiden, könnte in Römstedt was Zählbares rausspringen.“



Der MTV fand nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Himbergen (0:1) und Natendorf (1:3) mit dem 2:0-Erfolg gegen Karwitz wieder in die Spur und kletterte auf Rang drei. Nur zwei Zähler ist die Elf von Trainer Riccardo Baich von den Aufstiegsplätzen entfernt. Doch es kann genausoschnell nach unten gehen. Bei einer Niederlage am Sonntag könnte der MTV sogar bis auf Platz sechs durchgereicht werden. Eine Pleite gilt es für die Schwarz-Roten also unbedingt zu vermeiden.